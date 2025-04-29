"أبوظبي للكتاب" .. فعاليات ثقافية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

تشارك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية والمحاضرات والندوات الثقافية والحوارية، التي يتم تنظيمها على مدار أيام المعرض.

كما تعرض قائمة واسعة من الإصدارات، تشمل 28 إصدارا من الكتب والمراجع والبحوث، والتي تعتبر حصيلة جهودها في مجال الدراسات العلمية والمؤتمرات والرسائل الأكاديمية التي أصدرتها الجامعة.

وتنظم الجامعة خلال المعرض محاضرات وندوات تتناول موضوعات فكرية وثقافية متنوعة، تسلط الضوء على قضايا معاصرة تتصل بالوعي والمعرفة والدين والتعليم والأدب والتراث والابتكار، إلى جانب قيم التعايش والتسامح والهوية الوطنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجامعة لتعزيز الحوار الثقافي والانفتاح الفكري، عبر تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية الهادفة، كما يتضمن البرنامج توقيع عدد من الإصدارات الجديدة، أبرزها موسوعة الأديان العالمية، وجمالية الإبداع الخطابي، ومقدمة في تاريخ الأديان.

وأكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الحرص على المشاركة في هذه الدورة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يعتبر أحد أهم الأحداث الثقافية في أبوظبي.

وأشار إلى حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها مصدرًا من مصادر الفكر الثقافي والأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.

وأوضح سعادته أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تهدف من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية ونتائج دراساتها وبحوثها العلمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخرا لإبراز الناتج الأدبي والعلمي للجامعة، مشيرا إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة سيقدمون عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعرض عبر منصة الجامعة.