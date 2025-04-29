«الإمارات للدراسات» يضيء في «أبوظبي للكتاب» على دور الأفراد في خدمة المجتمع

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ضمن مشاركته في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 5 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، جلسة حوارية أمس، بعنوان «عام المجتمع: كيف يساهم الأفراد في مجتمعاتهم؟»، أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، واستضاف فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

استهل النعيمي الجلسة بالإشارة إلى تفاعل المركز مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عاماً للمجتمع»، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، ومن بينها الجلسات الحوارية خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وفي بداية كلمته، سلط معالي الفريق ضاحي خلفان الضوء على أهمية التربية في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مشيراً إلى أن أداء المواطن المهام الوظيفية في المؤسسة التي يعمل بها على أكمل وجه دليل على الولاء، وشدّد على الضرورة الملحة لغرس هذه القيم في عقول الشباب في المراحل التعليمية المختلفة، داعياً إلى إطلاق مشروعات وطنية تعزز قيم العمل الجماعي والعمل بروح الفريق.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان إن الولاء للقيادة الرشيدة أمر جوهري للغاية، في تعزيز رفع راية دولة الإمارات وترسيخ الإنجازات العديدة التي حققتها في المجالات كافة بفضل الرؤية الاستشرافية المتكاملة للقيادة، مشيراً إلى أن النموذج التنموي الفريد لدولة الإمارات قد خلق لها صورة إيجابية في كل مكان من العالم.

وأكد معاليه ضرورة بناء الشخصية الإيجابية المنخرطة بإخلاص ووعي في خدمة المجتمع من خلال آليات للانتقال بالفرد من مفهوم «الأنا» إلى مفهوم «نحن»، ومُركّزاً على الأهمية البالغة للتعليم في إعداد الفرد القادر على أداء واجباته تجاه مجتمعه، والاضطلاع بدوره المنشود في تعزيز رقيه وتقدمه.

وشدد معالي الفريق ضاحي خلفان على الأهمية الحاسمة لدور الأسرة باعتبارها النواة الرئيسية للمجتمع في هذا الصدد، وضرورة تمكين الشباب من المشاركة بكثافة في كل قطاعات التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، كما أشار معاليه إلى ضرورة أن يكون سلوك المواطنين الإماراتيين خارج الدولة جيداً لتعزيز صورتها الإيجابية.

وأبرز معالي الفريق ضاحي خلفان أهمية المشاركة الإيجابية للمقيمين في دولة الإمارات، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، كما تؤكد على ذلك القيادة الرشيدة في كثير من المناسبات.

وفي ختام الجلسة الحوارية، دعا معالي الفريق ضاحي خلفان إلى ضرورة قيام علماء اجتماع إماراتيين بدراسة الظواهر السلبية التي قد تطرأ على المجتمع، والعمل على مواجهتها من خلال آليات تشرف عليها المؤسسات الوطنية المعنية، مناشداً كافة الأفراد المشاركة في حملات تسُهم في تعزيز لحمة المجتمع وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.