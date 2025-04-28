الأرشيف والمكتبة الوطنية يعرض مشاريع مبتكرة في الذكاء الاصطناعي بـ «أبوظبي للكتاب»

أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية، منصته في النسخة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بركن خاص، يسلط الضوء على مشاريع مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في إطار سعيه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لتحسين عمليات إدارة الوثائق والأرشيف وحفظها، وتحقيق الكفاءة والتنظيم في هذا المجال.

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «تؤكد مشاركتنا في هذا المعرض حرصنا على مواكبة العلوم الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه في عمل الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يتمحور حول جمع وحفظ تاريخ دولة الإمارات وتيسير الوصول إليه للأجيال القادمة، في وقت تشهد فيه الإمارات ريادة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأرشيف يشمل مشاريع مبتكرة مثل ترجمة مقابلات التاريخ الشفاهي وتفريغها، ونسخ المواد الشفهية، والرقمية، ومعرفة الصور المتشابهة .. وقال: «نحن واثقون أن الذكاء الاصطناعي يحمل وعوداً مستقبلية هائلة، رغم التحديات التي نعمل على تجاوزها».

ومن أبرز المشاريع التي تعرضها المنصة «nlaGPT» نظام ذكي يعمل داخل بيئة آمنة، دون الاعتماد على خدمات سحابية خارجية، ما يضمن عدم تسريب معلومات حساسة إلى الإنترنت.

ويساهم النظام في زيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقديم مساعد ذكي لدعم المهام اليومية مثل صياغة المراسلات، وتلخيص الوثائق، والإجابة على الاستفسارات بشكل فوري وآمن، ما يقلل من الوقت المستغرق في الأعمال المتكررة ويتيح للموظفين التركيز على الأعمال الاستراتيجية.

ومن بين المشاريع أيضاً «نظام التفريغ والترجمة»، وهو أداة فعّالة تدعم عمل الباحثين والمؤرخين، حيث يُمكّن المستخدم من تحويل الملفات الصوتية والفيديو إلى نصوص مكتوبة قابلة للتعديل والبحث، وذلك بالاعتماد على تقنيات متقدمة في التعرف على الكلام باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات تعلم الآلة وتُغذى ببيانات ضخمة لضمان دقة وكفاءة المخرجات.