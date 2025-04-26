جناح "تريندز" يستقطب جمهور معرض الرباط الدولي للكتاب

يشهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في معرض الرباط الدولي للكتاب 2025، إقبالاً جماهيرياً؛ إذ توافد الزوار من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الفكرية عليه، للاطلاع على أحدث إصدارات المركز في مجالات السياسة والاقتصاد والاستشراف الإستراتيجي.

وأشاد معالي السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، خلال زيارته الجناح، بالحضور النوعي الذي يشهده، مؤكداً أنه يعكس اهتماماً متزايداً لدى الجمهور المغربي والعربي بالبحث العلمي والفكر الإستراتيجي.

من جانبه، عبّر الباحث صقر السويدي، نائب رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، والتفاعل الكبير من جمهور المعرض مع إصدارات المركز، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي بالمحتوى المعرفي العميق والتحليل القائم على منهج علمي.

وأضاف أن جناح "تريندز" يقدّم هذا العام عشرات الإصدارات البحثية والمعرفية بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والفرنسية)، تتناول موضوعات آنية وحيوية تتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.