مكتبة محمد بن راشد تُلهم القرّاء الصغارفي «الشارقة القرائي للطفل»

تشارك مكتبة محمد بن راشد، ببرنامج ثري ومتنوّع باللغتين العربية والإنجليزية يشمل مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة الإبداعية المخصصة للأطفال واليافعين.

وذلك في الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي انطلق 23 أبريل الجاري ويستمر حتى 4 مايو المقبل. وتبدأ الفعاليات مع ورشة عمل بعنوان «قصة حديقة الحيوان»، والتي تسلط الضوء على فن الأوريجامي.

حيث يتعلم الأطفال صنع أشكال الحيوانات بطريقة مرحة ومبتكرة، ثم ورشة عمل إبداعية بعنوان «الفنان الصغير: كن كاتباً»، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال المشاركين لإطلاق العنان لمخيلتهم وحسهم الإبداعي، وتعلّم أساسيات الكتابة بأسلوب تفاعلي.

ورشة عمل

ويتضمن البرنامج، ورشة عمل بعنوان «مشاعر»، حيث سيتمكن الأطفال من خلال أنشطة فنية وتعبيرية التعرف على عالمهم الداخلي بطريقة مبسّطة، واستكشاف المشاعر الإنسانية، إلى جانب التمييز بينها، والتعبير عنها بشكل إيجابي.

وتختتم الفعاليات بورشة «المهن عندما أكبر»، والتي خُصصت كمساحة تفاعلية للأطفال لاستكشاف أحلامهم المهنية المستقبلية من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والمرح.

وتأتي مشاركة مكتبة محمد بن راشد بمهرجان الشارقة القرائي للطفل، انسجاماً مع دورها الرائد كمركز معرفي متكامل يحتضن 9 مكتبات تخصصية، من بينها مكتبة الأطفال التي تحتوي على أكثر من 83,000 كتاب، وتشمل إصدارات بلغة برايل مخصصة لأصحاب الهمم، ومكتبة الشباب التي تحتضن نحو 18,000 كتاب ومصدر معرفي في مجالات متنوعة.

بيئة محفزة

وتوفّر المكتبة بيئة تعليمية محفّزة تتضمن مساحات مخصصة للقراءة والدراسة والترفيه، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية المتقدمة، ومن أبرزها نظام العضوية المرن الذي يتيح لمختلف الفئات العمرية الوصول السهل إلى موارد المكتبة.

ويشمل ذلك عضوية مخصصة للأطفال تتيح لهم الاستفادة المجانية من الكتب والمحتوى الرقمي، بالإضافة إلى عضويات مخصصة لطلبة المدارس والأفراد، تمكّنهم من الوصول إلى الكتب، والمصادر المعرفية، وقواعد البيانات الإلكترونية.

يذكر أن تلك هي السنة الثانية لمشاركة المكتبة في هذا المهرجان، حيث أثمرت المشاركة عن تقديم ورش تفاعلية شارك فيها أكثر من 1800 طفل.