«الترجمة الدولي» الخامس يختتم فعالياته

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، أمس، فعاليات مؤتمره الدولي الخامس للترجمة، الذي عقد على مدار يومين تحت شعار: «سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي: التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية»، وشارك فيه ما يقارب الأربعين خبيراً وباحثاً ومختصاً وأكاديمياً من مختلف دول العالم. واستهل د. عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ثاني أيام المؤتمر بتكريم كبار الشخصيات، الذين حضروا المؤتمر، والمشاركين فيه.

وسلط الدكتور صديق جوهر، خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الضوء على توصيات المؤتمر، فأكد أهمية تنويع محاور المؤتمر لتتطرق إلى أهم التشابكات المعرفية بين الترجمة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية الاستمرار في دعوة كبار الأساتذة المتخصصين في الترجمة وفروعها من الجامعات الكبرى في العالم.

بحوث

وأوصى المؤتمر بتخصيص دورية علمية محكمة لنشر بحوث المؤتمر إلكترونياً وورقياً، وإنشاء موقع إلكتروني، وباستضافة شخصية شهيرة كل عام أثناء المؤتمر.

هذا وقد ناقش المؤتمر في جلساته الثمانية بحوثاً وقضايا مهمة.