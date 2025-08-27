«عالم مدهش» يقدم عروضاً مسرحية مبهجة في الأسبوع الأخير

يسدل الستار على «عالم مدهش 2025»، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، غداً (28 أغسطس)، ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض مسرحية تفاعلية تبهج الزوار، بالإضافة إلى 118 لعبة ومنطقة جذب، و5 مناطق مميزة، وفرص رائعة للقاء وتحية مدهش ودانة.

ويُقام عالم مدهش، الذي يعد أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي، بتنظيم من «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول 25 درهماً فقط للفرد البالغ، و150 درهماً للطفل، مع إمكانية الاستمتاع بعرض «اشترِ ثلاث تذاكر، واحصل على واحدة مجاناً».

ويمكن لحاملي بطاقات «إسعاد» و«السعادة»، الاستفادة من تخفيضات إضافية، بينما يتمتّع أصحاب الهمم وأولياء أمورهم ومقدمو الرعاية الصحية لهم بالدخول المجاني.

وجرى الإعلان عن مجموعة من العروض المسرحية خلال الأسبوع الأخير من عالم مدهش، حيث يمكن للعائلات والأطفال من جميع الأعمار، الاستمتاع بمشاهدة هذه العروض، التي تجمع بين سرد القصص والترفيه التفاعلي.

وحظيت العائلات أمس، بفرصة مشاهدة العرض المشوق «يونيسايكل آند جوغلر أكتس»، والاحتفاء بمتعة كرة القدم، مع عرض «ستريت فوتبول إنرجي أكت»، ومشاهدة عروض خفة اليد، والحركات المرحة في عرض «ذا بازل ووكر».

ويتواصل الترفيه اليوم مع عروض خفة اليد وذا بازل والتر أكتس، وروعة كرة القدم، مع عرض «أربان فوتبال فري ستايلرز»، والمزيج الفريد من القوة والموسيقى في عرض «تشيلو هاند بالانسينج أكت»، ما يضمن المتعة للزوار من جميع الأعمار.

يمكن للأطفال الصغار زيارة منطقة باونس، والاستمتاع بألعاب القفز، والتسلق، واستكشاف الألعاب الأخرى، والذهاب إلى منطقة أركيد، حيث يلتقي الحنين إلى الماضي، بالمغامرات الممتعة.

كما يحظى عشاق المغامرة بفرصة اختبار مهاراتهم على مسارات الكارتينج، وركوب الدراجات الرباعية، وسيارات التصادم، وغيرها الكثير في منطقة دريفت، في ما يدعو المسرح الرئيس العائلات للاستمتاع بالعروض الفنية الحية، وورش العمل على المسرح، والتقاط الصور مع مدهش ودانة، وصنع ذكريات لا تُنسى.

ويمكن لزوار عالم مدهش، الذهاب إلى مقهى مدهش وردهة الطعام المُحسّنة، والتي تسلط الضوء هذا العام على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم 13 بائعاً تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات، تشمل القهوة المتخصصة الطازجة، والحلويات اللذيذة، مثل التشوروس، والفطائر، وحلوى غزل البنات، بالإضافة إلى أشهى الأطباق الإماراتية المفضلة، والمأكولات الشعبية العالمية.

ورش عمل ممتعة

ويقدم «عالم مدهش» مجموعة من ورش العمل، التي تشكل مصدر إلهام للأطفال، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية رائدة في دبي، حيث تستضيف هيئة تنمية المجتمع، سلسلة خاصة من الجلسات الحوارية الملهمة، وجلسات تبادل المعرفة والخبرات مع كبار السن، حتى يوم غد، بينما يساعد فريق توعية المستهلك التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الزوار الصغار على فهم حقوقهم الاستهلاكية، من خلال المسابقات، وعروض الفيديو، والألعاب التفاعلية يومياً.

ويقوم الدفاع المدني في دبي بتعريف الأطفال بأفضل ممارسات الاستجابة للطوارئ، والسلامة من الحرائق، والإخلاء الآمن للمباني، بالإضافة إلى لقاء خاص مع شخصية «سالم»، وضباط الدفاع المدني، وذلك يوم غد.

في إطار موسم العودة إلى المدارس، يستضيف «عالم مدهش» مسابقة التصميم للطلاب، في مفاجآت صيف دبي، التي تحتفي بالإبداع، واللعب، وروح المجتمع.

ويتم عرض أعمال فنية مختارة في الموقع، وعلى جدار رقمي، فيما يمكن للزوار الاستمتاع بألعاب تفاعلية، مثل ماتشي ماتشي ميموري، ولكي دروب، وميني غولف، إلى جانب ركن للأطفال، يستضيف ورش عمل للحرف اليدوية والرسم.

وتتيح هذه الفعالية للطلاب فرصة إظهار مواهبهم، وتسليط الضوء على روح الصيف مع مدهش ودانة.

يفتح عالم مدهش أبوابه يومياً، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع، من الجمعة إلى الأحد، ما يضمن استمتاع العائلات بجميع الفعاليات، قبل اختتام دورة العام الحالي ونهاية العطلة الصيفية.

وتشكل الأيام الأخيرة من عالم مدهش، فرصة مثالية للعائلات، للتواصل واللعب في فصل الصيف، ضمن موسم العودة إلى المدارس، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمشاهدة العروض المسرحية، أو تجربة الألعاب الجديدة، أو شراء هدية تذكارية من عالم مدهش، قبل إغلاق أبوابه.