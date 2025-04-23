مبادرات رائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة تصون حقوق المبدعين

أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الكلمة المكتوبة ستظل ركيزة أساسية لنشر المعرفة وتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب. وأشار جمال بن حويرب، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف اليوم، إلى أن هذه المناسبة تمثِّل فرصة لتكريم الكتّاب والمترجمين وكل من يسهم في بناء الفكر الإنساني وازدهاره.

وأوضح أن حماية حقوق المؤلف ليست التزاماً قانونياً فحسب، بل ضرورة أخلاقية لضمان استدامة الإبداع، وهو ما تتبناه المؤسسة عبر رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع معرفي متقدم. وأضاف: «في هذا الإطار أطلقت المؤسَّسة مبادرات نوعية، خلقت مساحة حيوية للحوارات الثرية والنقاشات المعرفية بين الكتّاب والمفكرين والقرّاء. كما تواصل المؤسَّسة تمكين الكتّاب الشباب من خلال برنامج دبي الدولي للكتابة».

واختتم بالتأكيد على التزام المؤسَّسة بدعم النشر، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير بيئة محفّزة للإبداع، تسهم في ترسيخ نهضة معرفية مستدامة في العالم العربي.