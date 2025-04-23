«قافية وأمنيات».. أمسية شعرية لدعم الأطفال

في أمسية شعرية نابضة بالمشاعر والرسائل الإنسانية، وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، تستضيف قاعة فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي 2 مايو المقبل عند الساعة 8:30 مساء، أمسية «قافية وأمنيات»، التي تنظمها مؤسسة «تحقيق أمنية»، احتفاء بقوة الكلمة وتأثير الأمل.

ويأتي هذا الحدث تزامناً مع إعلان منظمة اليونيسكو عام 2025 عاماً للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الشاعر الإماراتي الراحل سلطان بن علي العويس، ليكون اللقاء مزيجاً من العطاء الثقافي والعمل الخيري، في لوحة شعرية تحمل نبض الوطن وإنسانه.

يشارك في الأمسية الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يحيي الأمسية بإلقاء مجموعة من قصائده، التي تتسم بعمق المعنى وصدق الشعور، مجسداً بالكلمة الشعرية معاني الأمل، ومعبراً عن التضامن مع الأطفال الذين تصارع براءتهم الأمراض المستعصية.

وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان: «إننا في عام المجتمع نكرم الكلمة التي تلهم، والقلوب التي تمنح، ونمد جسور الأمل لكل طفل يقاوم الألم بحلم صغير. نؤمن بأن الشعر رسالة، وأن أمنية طفل قد تكون بداية حياة. دعمنا لمؤسسة «تحقيق أمنية» هو جزء من التزامنا الراسخ ببناء مجتمع يتسع بحبه لكل إنسان، وبإنسانيته لكل قلب يحتاج الأمل».

وخلال الأمسية سيتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بتكريم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، تقديراً لعطائه الشعري والإنساني، وتكريم الرعاة البلاتينيين، الذين أسهموا بسخاء في دعم رسالة مؤسسة «تحقيق أمنية»، وتحقيق أمنيات الأطفال، مما يخلّف أثراً إنسانياً دائماً في قلوبهم وفي نسيج المجتمع الإماراتي.

وتعد هذه الأمسية إحدى الفعاليات الثقافية البارزة، التي تنظمها منظمة غير ربحية معترف بها عالمياً، وذلك في إطار سعيها المستمر لإحداث فرق حقيقي في حياة الأطفال المرضى، وتحويل لحظاتهم الصعبة إلى ذكريات دافئة تبقى في القلوب إلى الأبد.