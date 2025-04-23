«مؤتمر الترجمة» يناقش «سياقات عهد الذكاء الاصطناعي»

انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر الترجمة الدولي الخامس، الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار: «سياقات جديدة في عهد الذكاء الاصطناعي: التحديات التقنية والتطلعات المستقبلية»، ويشارك فيه عشرات الخبراء والمختصين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

نهج أصيل

وافتتح المؤتمر الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بكلمة أكد فيها أن مؤتمر الترجمة يعد امتداداً لنهج أصيل، تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الغاية، وأن الحفاظ على الهوية لا يتناقض مع الانفتاح على المستقبل، بل يتكامل معه.

وأضاف: «إن الإمارات آمنت منذ مراحل مبكرة بأهمية الذكاء الاصطناعي ليس كأداة للتكنولوجيا فحسب، بل كقوة محركة للتنمية المستدامة؛ فأطلقت الاستراتيجيات وأنشأت المؤسسات واستثمرت في العقول، ووسعت نطاق تطبيقاته، ليشمل مجالات الحياة كافة، ومن ضمنها قطاع الترجمة، الذي يشهد اليوم تحولات جوهرية، بفعل أدوات الترجمة الآلية، والنماذج اللغوية التوليدية، والتطبيقات الذكية».

وأشار إلى أن مؤتمر الترجمة في نسخته الخامسة يسلط الضوء على محاور نوعية، تشمل أثر الذكاء الاصطناعي في الترجمة التحريرية والشفوية، والتطورات في الترجمة الفورية عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة لخدمة أصحاب الهمم، ودور التقنية في نقل الثقافة الشعبية واللهجات المحلية، دون الإخلال بخصوصياتها، ويناقش أيضاً مستقبل المهنة في ظل هذا الانقلاب التقني، وسبل تطوير المناهج التعليمية والتدريبية لتأهيل مترجمين قادرين على التفاعل مع هذه المرحلة بحكمة وكفاءة.

لحظة محورية

ثم ألقى حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، كلمة، قال فيها: «إننا نعيش اليوم لحظة محورية في ظل تطور علم الترجمة كمجال أكاديمي وممارسة مهنية، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي – الذي كان يعد في الماضي أفقاً بعيداً أو حتى خيالاً علمياً – قوة محورية، تعيد تشكيل طرائق الترجمة عبر اللغات المختلفة»، ثم استعرضت عائشة الظاهري، رئيس قسم الترجمة والنشر في الأرشيف والمكتبة الوطنية التطور الذي لاقاه مؤتمر الترجمة الدولي على مدار خمسة أعوام؛ فتطرقت لموضوعات كل نسخة، وللعدد الكبير من المتحدثين الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم، ولأعداد الجلسات، التي تضمنتها النسخ الخمس، والحضور الكبير الذي حظيت به فعاليات المؤتمر ونشاطاته.