50 فعالية متنوعة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل

كشف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» 2025 عن برنامجه الثقافي، الذي يتضمن أكثر من 50 جلسة وفعالية ثقافية متنوعة، يقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين من كتّاب ومفكرين، عرباً ودوليين، من 17 دولة، على مدار 12 يوماً، خلال دورته الـ16، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو بـ«مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «لتغمرك الكتب».

وتنطلق فعاليات البرنامج الثقافي غداً الأربعاء، بجلستين في «ملتقى الثقافة»، الأولى بعنوان «الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي: إلى أين؟» بمشاركة الدكتورة سمية المعاضيد، أسماء زينل، طالب غلوم، وتديرها عائشة المازمي، والثانية بعنوان «تبسيط الأفكار الكبيرة»، وتستضيف ليندا بوث سويني وفاطمة المزروعي.

ويلتقي طلبة المدارس بالكاتب ورسام الكاريكاتير ستيفان باستيس في «قاعة الفكر» بعد غد الخميس، (24 أبريل)، الذي يشهد تنظيم ندوة «عقول صغيرة.. أسئلة كبيرة» في «ملتقى الثقافة»، ويقدمها كل من شين لي، آمال الهنقاري، وإيمان اليوسف، وندوة بعنوان «تأثير الكتب المصوّرة على السرد القصصي» بمشاركة راحات كادوجي، براء العاور، والدكتور عبدالله الشرهان.

ويستضيف «ملتقى الثقافة» الجمعة، (25 أبريل)، ندوة «اختيار الكتاب المناسب لطفلك»، ويقدمها كل من كولين نيلسن، سامينا ميشرا، الدكتورة أحلام نويوار، ونادية النجار، وتديرها الدكتورة لمياء توفيق، إلى جانب جلسة نقاشية بعنوان «الكتابة كوسيلة للعناية بالصحة الذهنية»، بمشاركة كرينا باتل-سيج، خلف أحمد خلف، وإدارة شرارة العلي.

وتقدم الوكيلة الأدبية الخبيرة يانا موريشيما ورشة «الروايات المصوّرة للتشجيع على المطالعة»، السبت (26 أبريل)، في حين يشارك كل من روندا روماني، الحسن بنمونة، الدكتور نزار القمري، بدرية الشامسي، في جلسة «قصص توحّدنا»، وتديرها عائشة المازمي، وذلك في «ملتقى الثقافة»، الذي يستضيف أيضاً جلسة حول «الرحلة الإبداعية لستيفان باستيس».

وتستكشف الكاتبة نيكولا مورغان طريقة تفكير المراهقين في ورشة «إضاءات مع نيكولا مورغان»، الأحد (27 أبريل)، الذي يتضمن ندوة تحمل عنوان «الشعر الغنائي ودوره في تنمية اللغة» بمشاركة عبده الزراع، أمل ناصر، وآسيا عبداللاوي، بالإضافة إلى جلسة بعنوان «منارات للأمل» مع نيكولا مورغان والدكتورة أسماء علاء الدين، وجميعها في «ملتقى الثقافة».

وتتضمن فعاليات يوم الاثنين (28 أبريل) «لقاء للطلاب مع إليزابيتا دامي» في «قاعة الفكر»، وفي حين يحتضن «ملتقى الثقافة» ندوة «أبعد من الخيال» بمشاركة كل من ثروت تشادا، الدكتورة فاطمة الزهراء بن عراب، ميثاء الخياط، حصة المهيري، وتديرها الدكتورة لمياء توفيق، وجلسة «روعة القوافي في كتب الأطفال» مع سيتال جوراسيا تشابمان، وبراء العاور.

ويلتقي نيكولا مروغان الطلاب في «قاعة الفكر» يوم 29 أبريل، في حين تقدم روخسانا خان ورشة «الكتابة الإبداعية - كيف تؤلف قصة تحقّق أعلى المبيعات» في «ملتقى الثقافة». كما يشهد يوم 30 أبريل «لقاء للطلاب مع فارون دوجيرالا» في «قاعة الفكر»، ولقاء بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي كقوّة إبداعية خارقة».