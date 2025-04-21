"تريندز" وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ينظمان جلسة حوارية

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية مع جامعة جونز هوبكنز الامريكية، إحدى أعرق الجامعات البحثية في العالم، وذلك ضمن جولته البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك في إطار سعي المركز لتوسيع شبكة شراكاته الأكاديمية الدولية، وتعزيز التعاون بين مكتب تريندز في الولايات المتحدة والمراكز البحثية والأكاديمية الأمريكية.

حضر الجلسة، الذي شارك فيها الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز على رأس وفد تريندز، الدكتور حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار ، وتم تبادل الرأي ومناقشة فرص التعاون مع معهد تريندز الدولي للتدريب لاسيما في برامج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة الى التطورات في مجالات البحث العلمي، وسُبل التعاون في المشاريع المشتركة.

وتطرقت الجلسة إلى أبرز التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، والأمن الدولي، والتنمية المستدامة، ما يعكس التزام الجانبين بمسؤولياتهما البحثية في مواجهة قضايا العصر.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي أن هذه الجلسة تمثل خطوة محورية نحو بناء شراكات إستراتيجية مع واحدة من أقوى المؤسسات البحثية عالميًا، ما يسهم في تعزيز مكانة المركز كمحور فكري عالمي، وداعم للمؤسسات، والباحثين، والأكاديميين، والمهتمين.

من جانبه أعرب الدكتور جوردون سوارتز، المدير التنفيذي لبرامج التطوير المهني في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز ، عن التطلع إلى التعاون في تطوير برامج تنفيذية نوعية للمهنيين، تغطي موضوعات حيوية تشمل الطاقة والتقنيات المتقدمة.