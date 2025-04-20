صندوق الشارقة لاستدامة النشر يعلن المشاركين في مسار «النمو»

أعلن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» عن قائمة المشاركين في مسار «النمو» للعام 2025، والتي تضم 13 دار نشر، تم اختيارهم من بين أكثر من 62 متقدماً استوفوا معايير المشاركة، والتي تشمل امتلاك خبرة في صناعة النشر مكنتهم من إصدار أعمال متنوعة أثرت المشهد الثقافي، إلى جانب استعدادهم لتوسيع عملياتهم وفق استراتيجيات نمو مستدامة. وسيحظى المشاركون بفرصة الانضمام إلى برنامج تعليمي مكثف، يمتد 4 أسابيع بدءاً من شهر مايو المقبل.

وشملت قائمة دور النشر المشاركة في مسار «النمو» كلاً من: «أجيال»، و«سدرة للنشر والتوزيع»، و«كلمن للتوزيع والنشر»، و«منشورات غاف»، و«نبطي للنشر»، و«دار البيان العربي»، و«دار الفرقد للنشر»، و«دار الفكر الجديد»، و«دار شمس للنشر»، و«ذا دريم ورك كولكتيف»، و«شاهين للطباعة والنشر والتوزيع»، و«لؤلؤ للنشر والتوزيع»، و«النور للنشر».

وبلغت نسبة الناشرات 60 % من المشاركين، في حين وصلت نسبة الناشرين إلى 40 % من إجمالي المتأهلين، كما توزعت الفئات العمرية إلى 54 % من الفئة العمرية 30-39 عاماً و33 % بعمر 40-49 و13 % من 50 عاماً وأكثر، أما على صعيد الدول المشاركة فحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على أعلى نسبة مشاركة وهي 40 %، تلتها مصر 13 %، ثم سوريا بنفس النسبة، في حين وصلت نسبة المشاركين من أستراليا 6 %، وإرتيريا والأردن ولبنان وكندا بواقع 7 % لكل منها.

وسيخوض المشاركون في مسار «النمو» تجربة تعلم تفاعلية، تزودهم بالأدوات العملية والاستراتيجيات الفعالة، التي تمكنهم من التوسع محلياً وعالمياً. ويشمل البرنامج جلسات تدريبية متخصصة تركز على تطوير نماذج الأعمال، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإدارة البيانات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الوصول إلى القرّاء. كما يتيح للمشاركين فرص تواصل وبناء علاقات مع كبار الناشرين والخبراء الدوليين، مما يساعدهم على تعزيز حضورهم في الأسواق العالمية، وترسيخ علاماتهم التجارية في صناعة النشر.

وضمت لجنة التقييم نخبة من الشخصيات القيادية الرائدة في مجال الثقافة والنشر، وهم: أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب؛ وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين؛ وعبد الرزاق الشريف، مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة كلمات؛ وإيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب؛ وتامر سعيد، مدير إدارة وكالة الشارقة الدولية للآداب؛ وخولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب، فاضل حسين بوصيم، مدير إدارة مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية؛ ومريم القصاب، مدير مكتب الرئيس التنفيذي، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

توجهات السوق

بدوره قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تشدد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دور المعرفة والكتاب في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق تؤكد الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، أن التطور المتسارع، الذي يشهده عالم النشر لا يكفي فيه امتلاك محتوى جيد فحسب، بل يتطلب أن يكون الناشرون مجهزين بأدوات متقدمة لفهم توجهات السوق، واستراتيجيات التوزيع الفعالة، وآليات تسويق الكتب في العصر الرقمي، وتوجه بألا تقتصر البرامج التدريبية، التي يقدمها مسار النمو على المفاهيم النظرية، بل تعتمد على التجربة العملية والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة، بهدف تمكين الناشرين من تحقيق الاستدامة، وتوسيع أعمالهم إلى أسواق جديدة».

تمكين الناشرين

من جانبه أكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن مسار «النمو» يمثل محطة استراتيجية تمكن الناشرين من تحويل طموحاتهم إلى خطط نمو ملموسة، وتمنحهم الأدوات العملية لبناء مستقبل مزدهر في صناعة النشر.

وقال: «نؤمن في جمعية الناشرين الإماراتيين بأن تمكين الناشرين المحليين والعرب من خلال مثل هذه المبادرات النوعية هو استثمار مباشر في مستقبل المعرفة والثقافة في المنطقة. إن دعم الناشرين في رحلتهم لا ينعكس فقط على تطور أعمالهم، بل يسهم أيضاً في بناء منظومة نشر إماراتية وعربية قادرة على المنافسة دولياً. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا على توفير فرص مستدامة تتيح للناشرين آفاقاً جديدة للنمو، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً في صناعة النشر عربياً وعالمياً».

بدورها قالت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب: «تركز جلسات الدورة التدريبية، ضمن مسار النمو، على تمكين الناشرين ومساعدتهم على التوسع والنمو، من خلال محاور متخصصة تشمل؛ بناء صفقات بين الشركات، إدارة حقوق الترجمة الدولية وفق أعلى المعايير، إدارة الشؤون المالية، تطوير نماذج النشر والأعمال، إدارة التوزيع والمخازن بفعالية، والاستفادة من تقنيات النشر الرقمي، وغيرها من الموضوعات المحورية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعريف الناشرين بأفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بهم ليكونوا قادرين على المنافسة في الأسواق الدولية».