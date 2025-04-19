"الناشرين الإماراتيين" تستكشف سبل تعزيز مسيرة النشر العربي في "الرباط الدولي للكتاب"

شارك جمعية الناشرين الإماراتيين، في الدورة الثلاثين من معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب، التي انطلقت في العاصمة المغربية يوم 17 أبريل الجاري، وتحل فيها الشارقة ضيف شرف.

وتأتي مشاركة الجمعية في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع حضور الكتاب الإماراتي على المنصات الدولية وتعزيز فرص التعاون مع صناع النشر في العالم العربي، انطلاقا من رسالتها في دعم صناعة الكتاب الإماراتي وفتح آفاق جديدة أمام الناشرين لتعزيز التبادل الثقافي ومد جسور التعاون مع نظرائهم في المغرب والعالم.

ويعد معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب الذي تنظمه سنوياً وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، أحد أبرز الفعاليات الأدبية في المنطقة ويشهد هذا العام تكريم الشارقة كضيف شرف تأكيداً على الروابط الثقافية الوثيقة بين الإمارات والمغرب واستمراراً للتقدير المتبادل الذي تجلّى في استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

ويضم وفد الناشرين الإماراتيين المشارك في المعرض، الناشرة أميرة بو كدرة، المؤسّسة الشريكة لدار غاف للنشر، والدكتور عبد الله الشرهان، المؤسس الشريك والمدير الإبداعي لدار أجيال للنشر.

ويجسّد حضور الناشرين الإماراتيين في المعرض حرصهم على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الناشرين الإقليميين والدوليين والتعريف بإصداراتهم التي تعكس التنوع والابتكار في مشهد النشر الإماراتي.

وأعرب سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، عن اعتزازه بهذه المشاركة معربا عن عميق الشكر للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين على دعمها المتواصل لصناعة النشر الإماراتية ودورها الريادي في تعزيز مكانة الكتاب الإماراتي على الساحة الدولية.

وقال إن المشاركة في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب تمثّل تأكيداً على التزام الجمعية بدعم الناشرين الإماراتيين وفتح نوافذ جديدة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات مع الشركاء في المغرب والعالم العربي، لا سيما مع اختيار الشارقة ضيف شرف هذا العام وهو تكريم يعكس الدور الريادي للإمارة كمركز ثقافي عالمي.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص في صناعة النشر، معربا عن تطلع الدمعية إلى إثراء الحوار الثقافي ودعم جهود الاستدامة للناشرين المستقلين بما يُسهم في تطوير قطاع النشر العربي ككل.

وشدد الكوس، على أهمية تحويل مثل هذه المشاركات إلى منصات مستدامة لتوسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي، وقال إن جمعية الناشرين الإماراتيين تحرص على أن تكون مشاركاتها في المحافل الدولية منصات حقيقية للتواصل الثقافي وعرض غنى المشهد الإبداعي في الإمارات.

ويشارك وفد الناشرين الإماراتيين في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المعرض، يديرها سعادة راشد الكوس، بمشاركة كل من أميرة بو كدرة، والدكتور عبد الله الشرهان، وطارق السليكي، رئيس جمعية الناشرين المغاربة، والناشرة صفاء والي، من دار فنك للنشر في الدار البيضاء.

وستتناول الجلسة ثلاثة محاور رئيسية تشمل سُبل تعزيز توزيع الكتب في المنطقة، وآليات تسعير الكتب واستدامة الناشرين المستقلين، ودور المبادرات الحكومية في دعم الكتّاب المحليين وتطوير الصناعة.