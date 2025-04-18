عائشة سلطان توقّع «خوف بارد» في أمسية بالقاهرة

استضافت مكتبة بيت الحكمة في وسط القاهرة الثلاثاء الماضي، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية «خوف بارد» للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، وشارك في الأمسية الكاتبة الروائية ضحى عاص، عضو مجلس الشعب المصري.

والكاتب الروائي المصري علي قطب، وحضرها عدد من الكتّاب والروائيين وجمهور المثقفين. يذكر أن «خوف بارد» هي المجموعة القصصية الأولى للكاتبة الصحفية عائشة سلطان، وتضم 14 قصة انقسمت إلى قصص تستدعي الماضي عبر آلية تيار الوعي والاتكاء على مخزون الذاكرة، وتتناول هذه المجموعة مفردات وشخصيات وأمكنة وحوادث تنتمي لزمن مضى أو لزمن أسطوري بعض الشيء كقصة (سر الغيمة البيضاء) و(كوكب الجدات) على سبيل المثال،.

وأما الجزء الآخر من قصص المجموعة فتناول قضايا وهموماً معاصرة بأسلوب واقعي وبحس نقدي مضمر كقصة (رئيس التحرير) و(وجوه). يذكر أن المجموعة القصصية «خوف بارد» صدرت عن دار بيت الحكمة للثقافة في القاهرة وتقع في 144 صفحة من الحجم المتوسط.