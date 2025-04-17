مكتبة محمد بن راشد تحتفي بيوم التراث غداً

احتفاء بيوم التراث العالمي، تفتح مكتبة محمد بن راشد، أبوابها أمام جمهورها يوم غد الجمعة من الساعة 5 وحتى 9 مساءً، لحضور أمسية ثقافية وترفيهية مميزة، تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات النابضة بالأصالة التي تروي حكايات من التراث المحلي الإماراتي والعربي، تتضمن معارض فنية، وجلسات ثقافية وحوارية، وعروضاً موسيقية وغنائية، وورش صناعات يدوية.

وتبدأ الفعاليات مع تنظيم معرضين فنيّين: «معرض العود»، و«الخط العربي» بمشاركة الخطاط علي الحمادي. فيما تحتضن الحديقة الخارجية لمكتبة محمد بن راشد، فعاليات تراثية إماراتية متنوعة بعنوان «فن الرزفة والمأكولات الشعبية»، وذلك احتفاء بالموروث الشعبي الإماراتي العريق.

وبالتعاون مع زرياب لصناعة الآلات الموسيقية، تُنظم ورشة متخصصة في صناعة آلة العود، تتخللها فقرة عزف حي على العود، إلى جانب عرض دبكة بالتعاون مع فرقة عروس القدس، في الحديقة الخارجية للمكتبة.

وتختتم مكتبة محمد بن راشد، فعاليات اليوم التراث العالمي، بجلسة حوارية تحت عنوان «التراث والهوية الوطنية والكتابة»، بالتعاون مع مبادرة «ورقة وقلم» التي أُسّست بمجهود طاقة شبابية إماراتية. وتسلط الجلسة الضوء على أهمية التراث في تشكيل الهوية الوطنية، ودور الكتابة في توثيق الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

ويشارك في الجلسة الأساتذة: عبد الله الهامور، أحمد العبيدلي، حامد البستكي، والدكتورة حصة الطنيجي، ويديرها كل من الدكتورة عائشة الجناحي والكاتب سعود الشيباني. وتدعو مكتبة محمد بن راشد الجمهور من كل الفئات العمرية للانضمام والاستمتاع في هذه الفعالية المميزة، وتسجيل الحضور من خلال الروابط المتاحة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة، أو من خلال موقعها الإلكتروني.