دبي تحتضن 40 تحفة خزفية صينية

40 تحفة خزفية صينية فريدة تحتضنها دبي خلال معرض عن الفن الخزفي الصيني المعاصر يقام ضمن معرض فنون العالم دبي 2025 من 17 إلى 20 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشمل المعرض سلسلة بورتريهات من البورسلين تعرض للمرة الأولى عالمياً، تجسّد حكّام دولة الإمارات بتقنية صينية مصنّفة كتراث ثقافي غير مادي وبتفاصيل دقيقة مستوحاة من الرموز واللباس التقليدي في الخليج العربي.

المعرض الذي أطلقته شركة «يوانتشنغ للثقافة» بالتعاون مع «قائمة هورون العالمية للخزف»، لا يقتصر على الفن وحده، بل يشكّل بوابة اقتصادية فريدة، حيث تستقطب الأعمال المعروضة اهتمام جامعي التحف العالميين، ما يعزز من حركة السياحة الثقافية ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للفن والاستثمار. كما يوفّر المعرض خدمات استشارية خاصة للمشترين المهتمين، مما يدعم قطاع الفنون كمصدر اقتصادي مستدام.

يشهد المعرض أيضاً أعمالاً فنية بالحبر للفنان «تشن شينغبينغ»، تعيد تصوير الرمزية الدرامية لأوبرا بكين، مما يضيف بعداً بصرياً متجدداً ويعزز التفاعل الفني بين وسائط متعددة.