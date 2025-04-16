«القمة الثقافية أبوظبي» تستكشف أحوال الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن الجلسات والحلقات النقاشية الرئيسية التي يتضمنها جدول أعمال النسخة السابعة من«القمة الثقافية أبوظبي»، المنتدى العالمي الرائد الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري في منارة السعديات.

وستجمع قمة هذا العام التي تعقد تحت شعار «الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد»، مجموعة استثنائية من أشهر قادة الفكر، وصنّاع السياسات، والفنانين المشهورين، والمبتكرين المبدعين، لاستكشاف التقاطع بين الثقافة، والتكنولوجيا، والحوكمة العالمية.

وستُمهد القمة، التي تعقد فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، الطريق لإجراء حوار نقدي يُركز على إعادة التفكير بصورة جماعية في مفهوم تحرير الإنسان والإنسانية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من العروض الرئيسية، والحوارات الإبداعية، والحلقات النقاشية، والمحادثات الفنية، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل المصممة خصيصًا لتتماشى مع نقاشات القمة.

وسيسعى المشاركون في القمة أيضاً إلى إيجاد أرضية مشتركة لبناء مستقبل مستدام مشترك. كما سينبثق عن القمة وجهات نظر جديدة حول إعادة تصور الغد مع زوال أساليب التفكير القديمة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «فخورون في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من تمكننا للعام السابع على التوالي من جمع شركائنا المحليين والدوليين، في مجالات الثقافة والتصميم والتكنولوجيا، في النسخة السابعة من القمة الثقافية أبوظبي، لنواصل معاً البناء على التقدم الذي أحرزناه في تحديد كيفية تأثير الثقافة على التغيير الإيجابي».