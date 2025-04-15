عبدالله بن دلموك يحاضر عن مكانة السنع في العلاقات الاجتماعية

في إطار حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تعزيز الوعي المجتمعي، قدّم عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، محاضرة توعوية في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خدمة أعراس دبي» التابعة لهيئة تنمية المجتمع بدبي بعنوان «السنع في العلاقات الاجتماعية».

تناولت المحاضرة مجموعة من المواضيع التي تُعنى بالموروث الشعبي المستمد من السنع وأخلاقيات الأسرة الإماراتية وروابطها المتينة، إلى جانب مفاهيم الهوية الوطنية والانتماء، وذلك في سبيل غرس روح المسؤولية والانتماء في نفوسهم، لبناء مجتمع متماسك ومترابط.

واستعرض عبد الله حمدان بن دلموك خلال المحاضرة مفهوم «السنع» باعتباره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، موضحاً أن هذه القيم ليست فقط من الموروث الشعبي، بل هي منظومة أخلاقية متجذّرة تسهم في تشكيل الهوية الوطنية وتعزز الترابط الاجتماعي.

وقدّم عبد الله حمدان بن دلموك مجموعة من النصائح الموجّهة إلى الشباب المقبلين على الزواج، مؤكداً على أهمية تحلّي رب الأسرة بالحكمة والقيادة الواعية داخل منزله، باعتبار أن الأسرة المتماسكة هي اللبنة الأولى في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات، مضيفاً: «تماسك الأسرة تماسك للمجتمع، ومنه تُبنى الأوطان الراسخة والمزدهرة».

ولفت إلى ضرورة الحذر من بعض السلوكيات والعادات الدخيلة التي قد تؤثر سلباً على أصالة المجتمع وهويته، داعياً إلى تعزيز التمسك بالعادات الإماراتية الأصيلة التي تُعبّر عن الروح الحقيقية لمجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه القيم ليس فقط مسؤولية فردية، بل واجب وطني.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية القيم المشتركة في نجاح العلاقات الأسرية، وقال: «الزوجة قد تنشأ في كنف أهل مختلفين عن بيئة الزوج، لكن القيم الإماراتية الموحدة هي ما يجمع بين الطرفين، ويجعل التفاهم والانطلاق في بناء حياة مستقرة أمراً طبيعياً».

وأكد أن هذه القيم كانت وما زالت سبباً في تواجد دولة الإمارات العربية المتحدة بين مصاف الدول المتقدمة من حيث التلاحم المجتمعي والتطور الحضاري.