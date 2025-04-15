50 ناشراً من 17 دولة في «برنامج الشارقة لمتخصصي النشر»

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب، أمس، في الجامعة الأمريكية بالشارقة، «برنامج الشارقة التنفيذي لمتخصصي النشر»، بالتعاون مع «مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية»، في «جامعة نيويورك»، مستضيفة أكثر من 50 ناشراً من 17 دولة من المهنيين المتخصصين بقطاع النشر، على مدار أربعة أيام، حتى 17 أبريل الجاري.

ويشكل البرنامج، الذي يقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، مبادرة تعليمية متخصصة، تسعى إلى توفير التدريب المتقدم لمتخصصي النشر في مجالات أساسية، تشمل استراتيجيات الأعمال، والممارسات الرقمية، والمهارات القيادية، وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات ومعايير صناعة النشر العالمية.

وفي تعليقه على انطلاق فعاليات البرنامج، أكد منصور الحساني منسق عام المؤتمرات المهنية في هيئة الشارقة للكتاب، أن الهيئة، وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة الهيئة، تولي أهمية كبيرة لتأهيل الناشرين، وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات العالمية، مشيراً إلى أن التوسع المتسارع في أدوات وتقنيات النشر، وتحوّل السوق إلى بيئة رقمية وتنافسية عالية، يتطلب من المؤسسات الثقافية وشركات النشر، مواكبة هذه التحولات، من خلال برامج تدريبية رفيعة المستوى.

وقال الحساني: «نحرص في هيئة الشارقة للكتاب، على توفير منصات تعليمية نوعية، تجمع الناشرين العرب والدوليين بخبراء النشر العالمي، بما يعزز من كفاءاتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع، خاصة في مجالات التحول الرقمي، واستراتيجيات التسويق والتوزيع الحديثة».

وانطلق البرنامج بكلمة ترحيبية، ألقتها أندريا تشامبرز عميدة مساعدة مركز النشر والكتابة والإعلام بكلية الدراسات المهنية في جامعة نيويورك، أكدت فيها أن البرنامج يمثل خطوة رائدة نحو تمكين الكوادر العاملة في قطاع النشر، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات والاستراتيجيات التي تعزز من كفاءة العمليات والمبيعات. وأشارت تشامبرز إلى أن البرنامج يركّز على التعليم والتدريب، كركائز لتطوير المهارات القيادية والابتكار، ويمنح المشاركين فرصة التفاعل مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الدوليين، ما يوسّع آفاقهم، ويعزز قدرتهم على مواجهة تحديات صناعة النشر العالمية.

بدورها، قادت كريستي هنري مديرة دار نشر جامعة برينستون، جلسات حوارية، استعرضت خلالها تجربتهم في مواجهة تحديات السوق، إلى جانب الحديث عن فرص وتحديات التوسع في الأسواق الدولية، خاصة السوق الصينية.

وتضمن برنامج اليوم الأول، جلسة بعنوان «الاستحواذ على عناوين تناسب جماهير عالمية: ما هي العناوين الناجحة ولماذا؟»، بمشاركة مايكل رينولدز مدير تحرير «يوروبا إيديشنز»، الذي قدم استراتيجيات اختيار عناوين تناسب قراء دوليين متنوعين. في حين قدمت إينيز مونش المديرة في «أبرامز أند كرونيكلز بوكس ليمتد»، جلسة بعنوان «تصور عالمي: فن الغلاف والتصميم لجماهير دولية»، ركزت فيها على العناصر البصرية التي تجذب قراء عالميين.