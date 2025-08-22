«محمد» يتصدر أسماء الأطفال الأكثر شعبية لعام 2025 في بريطانيا



كشف موقع بيبي سنتر المتخصص في المواليد ببريطانيا عن أسماء الأطفال الأكثر شعبية لعام 2025 في المملكة المتحدة، ليتصدر اسم «محمد» القائمة للعام الثاني على التوالي، بحسب BabyCentre.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تم تسجيل 5721 مولوداً جديداً يحملون هذا الاسم في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

بالنسبة للأولاد، حافظت قائمة العشرة الأوائل على ثباتها، مع بقاء أسماء مفضلة مثل محمد في المركز الأول، يليه نوح، وليو، وثيو، وأوليفر، وآرثر.

لكن خارج هذه المجموعة، صعدت أسماء لوكا وإيثان في التصنيفات، بينما قفز فريدي ثلاثة مراكز، ليحتل المركز العاشر لأول مرة هذا العام.

في أسفل القائمة، كان مايلز الأكثر صعوداً، حيث قفز 21 مركزاً ليصل إلى المركز 70.

على الجانب الآخر، تراجع فين 42 مركزاً ليصل إلى المركز 98. كما شهدنا دخول 11 اسماً جديداً إلى قائمة أفضل 100 اسم، بما في ذلك أوستن (المركز 67)، وموسى (المركز 77)، وهوغو (المركز 79).

أفضل 10 أسماء للفتيات

في فئة الفتيات، حافظ اسم أميليا على مركزه الأول، وشهدت المراكز العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت أسماء: مايا (المركز الخامس)، وميا (المركز السادس)، وفريا (المركز التاسع) مركزين على الأقل، أما إلسي، فقد حقق تقدماً ملحوظاً، إذ تقدم 21 مركزاً ليحتل المركز العاشر.

ازدادت شعبية أسماء مثل نوفا (رقم 76)، وأرابيلا (رقم 46)، وهالي (رقم 50)، ونرى الآباء يتجهون نحو أسماء جريئة وعصرية في نهاية الأبجدية - مثل زوي (رقم 34)، وزارا (رقم 37)، وآيلا (رقم 19) للبنات، وسيد (رقم 84)، وزيون (رقم 74)، وزين (رقم 94) للأولاد.

ويعزى استمرار هيمنة اسم «محمد» على القائمة، وهو ما بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى عوامل ديموغرافية وثقافية، أبرزها تزايد أعداد الجاليات المسلمة، فضلاً عن تأثير شخصيات شهيرة مثل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، ومحمد علي كلاي نجم الملاكمة الأمريكي، إضافة إلى الهجرات الباكستانية والتركية والهندي ذات الأصول المسلمة إلى بريطانيا.