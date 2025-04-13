70 فعالية بمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

تنظم «هيئة الشارقة للكتاب» الدورة الثالثة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي يقدم برنامجاً مكثفاً به أكثر من 70 ورشة وجلسة وندوة وفيلماً لعشاق الرسم المتحركة والطلبة والرسامين وجميع أعضاء المجتمع، في الفترة 1 - 4 مايو في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف العالميين المشاركين في دورة العام الجاري من المؤتمر كلاً من توم بانكروفت، الرئيس التنفيذي لاستديوهات «بنسيليش أنيميشن»، وطوني بانكروفت، المعروف بأعماله في أفلام ديزني الكلاسيكية مثل «مولان» و«علاء الدين»، إلى جانب ساندرو كلوزو، مصمم شخصيات «أنستازيا» و«طرزان» و«شيبنديل».

كما تشهد دورة هذا العام مشاركة ماسايوكي مياجي وتاميا تيراشيما، اللذيْن تعاونا مع «جيبلي»؛ أحد أبرز استديوهات الرسوم المتحركة في اليابان والذي أنتج أفلاماً مثل «سبيريتد أواي» و«ماي نيبور توتورو»، حيث يشاركان رحلتهما وتجاربهما خلف الكواليس خلال العمل على مجموعة من أفضل إنتاجات استديو «جيبلي».

وتم تنظيم برنامج دورة العام الجاري من قبل هيئة الشارقة للكتاب تحت إشراف خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، بالتعاون مع بيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر، لضمان تقديم رؤية عالمية تستند إلى التميز الثقافي والتعليمي.