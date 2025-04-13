ملتقى الشارقة للسرد يُنظم بالقاهرة في سبتمبر

سلّم عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، الدعوة الرسمية لتنظيم ملتقى الشارقة للسرد في دورته الحادية والعشرين في العاصمة المصرية القاهرة، إلى الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، الذي رحّب بدوره بالتعاون مع الدائرة لإقامة فعاليات الملتقى في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء العويس، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، يوم أمس، الدكتور العزازي بمقر المجلس في القاهرة في إطار زيارة وفد الدائرة لتنظيم نسخة جديدة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي للاحتفاء بنخبة من المبدعين المصريين.

وأكّد العويس، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعزز انتشار الملتقى عربياً، مشيراً إلى أن الشارقة تتطلع دائماً إلى فتح آفاق التعاون الثقافي بشكل مستمر.

وأشار إلى أن تنظيم ملتقى الشارقة للسرد خارج الدولة يأتي تأكيداً على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تعزيز الحضور الثقافي العربي المشترك، وتوسيع دائرة التفاعل مع القضايا السردية في بيئاتها المختلفة، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم الحراك السردي العربي، موضحاً أن الملتقى تنقل بين العديد من الدول العربية.

واستذكر العويس أولى دورات ملتقى الشارقة للسرد خارج دولة الإمارات، التي أقيمت في عام 2019 في الأقصر جنوب مصر، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية كانت على الدوام الحاضنة الثقافية والإبداعية للمشروع الثقافي العربي.

وقال، إن الملتقى يفتح فضاءات للحوار النقدي والفكري، ويوفر مساحة تجمع كوكبة من الأدباء والباحثين والنقاد لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الجوهرية التي تشغل الحقل السردي العربي، لافتاً إلى أن الدورة المقبلة ستلقي الضوء على موضوع بارز حول الرواية.