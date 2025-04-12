المجمع الثقافي يحتضن مقتنيات من الفن الماليزي المعاصر

افتتح المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رسمياً معرض «أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان»، ليُمثل المعرض الظهور الأول في المنطقة لمجموعة مقتنيات «علياء وفاروق خان» التي تعتبر المجموعة الأشمل من الفن الماليزي المعاصر.

وسيُسهم المعرض الذي يُقام خلال الفترة من 10 أبريل حتى 10 سبتمبر في إتاحة الفرصة لاكتشاف الأعمال الفنية الرائدة التي شكلت حركة الفن الحديث في ماليزيا، مما يُرسّخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للتبادل الثقافي والحوار الفني العالمي.

أتيحت للزوار فرصة التفاعل مع القيّمين الفنيين واستكشاف المحاور الخمسة التي يرتكز عليها المعرض، والتي تغوص في الجوانب الجوهرية لتطور مسيرة الفن الماليزي المعاصر، والسرديات التاريخية، والتأملات في الحقائق التاريخية والأحداث الاجتماعية والسياسية من الماضي والحاضر، والتحولات الثقافية، والحركات الفنية مثل التعبيرية والسريالية.

وباعتباره إضافة بارزة إلى الأجندة الثقافية لأبوظبي، يؤكد المعرض التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتعزيز الحوار الفني العالمي، وتوسيع المشهد الفني النابض بالحياة في الإمارة.