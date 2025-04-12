مكتبة زايد الإنسانية تعزز «مجتمع القراءة» بـ15 ورشة تفاعلية

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية عبر مكتبة زايد الإنسانية، سلسلة من المبادرات والفعاليات والورش المتنوعة التي تستهدف كبار المواطنين وجميع فئات المجتمع، في إطار سعيها المستمر لنشر ثقافة القراءة وبناء مجتمع معرفي واعٍ. وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ عادة القراءة والاطلاع كأسلوب حياة مستدام، بما يسهم في بناء مجتمع مثقف ومبتكر.

رسائل توعوية

وقالت فاطمة عبيد المنصوري، رئيسة فريق مكتبة زايد الإنسانية ومديرة مركز المرفأ: «إن المكتبة تنفذ مبادرة «مجتمع القراءة»، حيث نظمت أكثر من 15 ورشة تفاعلية، شارك فيها ما يزيد على 250 من أفراد الأسر والمجتمع، في مختلف مراكز المؤسسة في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين. وتنوّعت موضوعات الورش بين عرض لكتب قيّمة، وتقديم رسائل توعوية حول تقنيات القراءة السريعة، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش تهدف إلى استعراض أفضل الممارسات في تعزيز حب القراءة لدى أفراد الأسرة، وتشجيع تبادل المعرفة بين مختلف الأجيال.

تحدّي القراءة الأسري

وأضافت المنصوري أن المكتبة تستعد لتكريم الأسر الفائزة في «تحدي القراءة الأسري – الدورة الثانية»، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة داخل الأسرة، وتعزيز الحوار المعرفي الإيجابي، بما يسهم في ترسيخ قيم التواصل الأسري الفعّال، والحد من التحديات الأسرية عبر حلول مبتكرة ومستدامة. وذكرت أن أكثر من 130 أسرة شاركت في التحدي، تأهلت منها 12 أسرة إلى المرحلة النهائية، وتم تحديد المراكز الثلاثة الأولى، كما تم تقديم ورش مصاحبة لتحدي القراءة الأسري منها، «التخطيط للقراءة داخل الأسرة»، و«فنيات توثيق الأنشطة الأسرية لدعم وتوعية الأسر المشاركة»، إلى جانب جلسات حوارية تسلط الضوء على قصص النجاح، وتتيح للأسر تبادل الخبرات والمعرفة وتحقيق الأثر المجتمعي.

بيئة معرفية

وفي إطار دعم بيئة العمل المعرفية، أطلقت مكتبة زايد الإنسانية مبادرة «زاوية القراءة» في مراكز المؤسسة، بهدف توفير بيئة ثقافية محفزة للموظفين تُمكنهم من الاستمتاع بالقراءة خلال أوقات العمل والاستراحة.