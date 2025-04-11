مقتنيات دبي تعرض "أرضية مشتركة" في آرت دبي

أعلنت “مقتنيات دبي”، أول مجموعة فنية مؤسسية تركز على الفن الحديث والمعاصر، عن تنظيم معرض "أرضية مشتركة" ضمن فعاليات "آرت دبي" في مدينة جميرا خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، وذلك في تعاون أكاديمي فريد مع طالبات من جامعة زايد، هن شمسة القبيسي ومريم الزعابي وسارة السليماني، بإشراف فني من الدكتورة ندى شبوط وماغالي أريولا.

ويعكس المعرض التزام مقتنيات دبي، التي أُطلقت عام 2021 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

بالحفاظ على الإرث الثقافي للإمارة من خلال التعليم والحوار الثقافي.

ويضم المعرض أكثر من 40 عملاً فنياً أنتجت بين عامي 1949 و2024 لفنانين من الإمارات والعالم، بينهم طلال النجار ولمياء قرقاش وجمعة الحاج، كما يضم مقتنيات لأكثر من 100 فنانة، في حين تمثل الأعمال من خارج الدولة 20% من إجمالي المجموعة التي تفوق 1000 عمل فني.

وأكدت منى فيصل القرق، رئيسة اللجنة التنظيمية في "مقتنيات دبي"، أن المعرض يجسد التمكين الثقافي للجيل الجديد ويبرز الدور التعليمي والتفاعلي للمجموعة، مشيرة إلى أن التعاون مع جامعة زايد يعكس طابع المنصة كمصدر للتجريب والإبداع.

وأوضحت أن "أرضية مشتركة" يقدم نموذجاً حياً لإعادة تفعيل المقتنيات وتحويلها إلى مساحة للحوار والانفتاح الثقافي.