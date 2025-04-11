«حمدان بن راشد .. الأب الروحي للطب في الإمارات».. محطات وإنجازات

صدر حديثاً، كتاب بعنوان «الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .. الأب الروحي للطب في الإمارات»، تضمّن مقدمة بقلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أشاد فيها برؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، المتكاملة، وإيمانه بأن الصحة والتعليم جناحا التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النهضة والتقدم.

ويستعرض الكتاب الذي صدر مؤخراً، وأعدّه الدكتور بسام درويش، سيرة ومسيرة قائد استثنائي ترك بصمة خالدة في مجالي الطب والإنسانية، ومحطات في حياة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، منذ نشأته مسلطاً الضوء على إنجازاته الريادية في بناء وتطوير البنية التحتية الصحية في الدولة، إلى جانب تأسيسه لجوائز علمية مرموقة مثل «جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية»، التي أصبحت من أبرز الجوائز المتخصصة في العالم العربي.

كما يُسلّط الكتاب الضوء على دعم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، اللامحدود للبحث العلمي والتعليم الطبي، ومبادراته الإنسانية التي امتدت داخل الدولة وخارجها، مجسّداً بذلك إيمانه العميق بأن الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة.

ويُمثل الإصدار شهادة وفاء وتقدير لقامة وطنية نذرت حياتها لخدمة الوطن، إذ ترك المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، إرثاً غنياً في العمل الخيري والإنساني، ويبقى اسمه منارة تُلهم الأجيال القادمة بقيم العطاء والإنسانية.