«مراسلات أشرطة الكاسيت الأرشيفية».. مشروع توثيقي إماراتي جديد

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم لمشروع جديد تحت عنوان «مراسلات أشرطة الكاسيت الأرشيفية»، يستهدف استكشاف تاريخ المراسلات الصوتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ عليه.

وتدعو المؤسسة، الأفراد والعائلات والجاليات إلى تقديم أشرطة تسجيل كاسيت توثّق رسائل وتبادلات شخصية، وقصصاً يتشاركها أفراد العائلة والأصدقاء والأحبة عبر الحدود والأجيال، أو خلال الجلسات العفوية، كونها تمثل تحفاً ثقافيةً وسجلات تاريخية للهجرة والهوية وأساليب الاتصال المتغيرة.

يهدف المشروع لبناء أرشيف صوتي لا يعكس السرديات الشخصية فحسب، بل يتناول التغييرات الثقافية والاجتماعية بمعناها الأوسع، انطلاقاً من تحوّل وسائل الاتصال عن بُعد، وصولاً إلى التغييرات التي طرأت على السلوكيات، وحجم السكان وتوزيعهم، والنشاط الاقتصادي.

وتسعى المؤسسة لتجميع أشرطة الكاسيت الشخصية المسجلة بين عامي 1970 و2000 في الإمارات العربية المتحدة، كما ترحب بجميع المساهمات من المناطق المحيطة التي اعتادت على استخدام الأشرطة في التواصل، وخصوصاً تلك المسجلة باللغات: العربية، الهندية، الأردية، المالايالامية، التاميلية، السنهالية، البنغالية، النيبالية، السواحيلية، التاغالوغ، الفارسية، والإنجليزية، على أن تحتوي رسائل صوتية أو أغاني أو تسجيلات من العائلة والأصدقاء. وستعمل المؤسسة على رقمنة الأشرطة وأرشفتها، مع إعداد نسخة مكتوبة لمحتوياتها، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم، هو: 8 مايو المقبل.