وجوه ومعانٍ عديدة تنسج عوالم قصص «خوف بارد»

تصدر قريباً المجموعة القصصية الأولى للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان، بعنوان «خوف بارد»، عن دار نشر بيت الحكمة للثقافة في القاهرة.

وعبر واقعية حية وخيال لافت، تكتب عائشة سلطان في مجموعتها قصصاً تطمح لالتقاط مواضع في غاية الرهافة والإنسانية، تكشف فيها وجوهاً عديدة لمعانٍ اعتدنا رؤيتها بطريقة واحدة.

ومما جاء في قصص الكتاب: «عندما يخيم الضباب على حيِّهم في الشتاء لعدة أيام، ويعتم الحي، أو لا تمطر السماء لمواسم متتالية، ولا تظهر الشمس لأيام، يجتمع كبارهم ويتشاورون، ثم يشيعون أن هناك من ارتكب معصية أو خطأ، وأن هذا جزاء ذاك، وعليه، فإن على صاحب الخطيئة أن يعترف بخطئه، واضعاً خرقة على فمه، يتمتم فيها بما فعل، حرصاً على ألا يفتضح أمره، ثم يربط الخرقة ويذهب وحده إلى مكان في الخلاء البعيد عن الحي، خصَّصوه لذلك، فيفتح تلك الخرقة، كأنما يُبدِّد خطيئته في الهواء، وينثرها بعيداً، لتحملها رياح الشتاء، فيتطهر الحي، وينفك الكرب، وينقشع الضباب، وربما تساقط المطر.

وفي أحد أيام الضباب تلك، فضح أحدهم أمر نفسه، حين وقف وسط السوق وقال: أنا السبب في الضباب المخيم عليكم منذ أيام».

يذكر أن عائشة سلطان، أديبة وكاتبة صحافية إماراتية، من مواليد إمارة دبي. حاصلة على درجة الماجستير في علوم الاتصال والإعلام، والبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الإمارات. وشغلت العديد من المناصب في مؤسسات ثقافية وإعلامية.

كما عملت رئيسة لقسم الثقافة في صحيفة «البيان» من 1997 إلى 2004، وتولت منصب مدير ادارة البرامج السياسية بتلفزيون دبي حتى عام 2010، وقد شاركت في مجالس إدارة جائزة الصحافة العربية وفي لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2020.

وتولت مسؤوليات نائب رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وهي عضو مؤسس لجمعية الصحافيين الإماراتية.

وصدر لها العديد من الأعمال، بينها: «كتاب أبجديات» (1998)، «شتاء الحكايات» (2012)، «في مديح الذاكرة» (2014)، و«هوامش في المدن والسفر» (2015، في أدب الرحلات).