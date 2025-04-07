«القوافي» تضيء على القصيدة كحلقة وصل

صدر عن «بيت الشعر» في دائرة الثقافة بالشارقة، العدد 68 لشهر أبريل من مجلة «القوافي» الشهرية؛ المتخصّصة بالشعر الفصيح ونقده - في عامها السابع - التي تحتفي بالمواضيع ذات الصلة به بلاغةً ولغةً وتراثاً. كما تحتفي بالشعراء من مختلف العصور.

وجاءت افتتاحية العدد التي استهلت بها القوافي عددها الجديد بعنوان «القصيدة العربية.. حلقة وصل وإبداع»، وذكر فيها: شكلت القصيدة العربية حلقة وصل مباشرة مع محيطها، وكانت بمنزلة وثيقة تاريخية وثقافية واجتماعية، تربط الماضي بالحاضر، وتأخذ على عاتقها نقل الأحداث والإضاءة على أدقّ التفاصيل في حياة المجتمعات العربية. استهل العدد موضوعاته في باب إطلالة بالحديث عن «شعرية التواصل في القصيدة العربية»، وكتبه الدكتور محمد محمد عيسى.