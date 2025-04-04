«أفينيون» الفرنسي يحتفي بـ«لغة النور والمعرفة»

تخصص الدورة التاسعة والسبعون لمهرجان أفينيون التي تقام في جنوب شرق فرنسا في يوليو المقبل حيّزاً رئيساً للعربية، بوصفها «لغة النور» و«المعرفة».

ويتضمن هذا المهرجان المسرحي الدولي الذي يقام ما بين 5 يوليو و26 منه 42 عملاً يُقدَّم منها 300 عرض، بينها 32 عملاً من سنة 2025، بحسب برنامجه الذي أعلنه، أول من أمس، مديره تياغو رودريغيز في أفينيون وعلى صفحات المهرجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

واختير لافتتاح المهرجان في قاعة الشرف بقصر الباباوات عرض بعنوان «نوت»، مستوحى من «ألف ليلة وليلة»، لمصممة الرقصات من الرأس الأخضر مارلين مونتيرو فريتاس التي تُعدّ أحد أبرز وجوه الرقص المعاصر، ونالت جائزة الأسد الذهبي في بينالي البندقية عام 2018.

صور وقصائد بصرية

وقال تياغو رودريغيز: «إن فريتاس التي درست الرقص في لشبونة وبروكسل فنانة تعرف كيف تخترع «صوراً وقصائد بصرية على المسرح». ووصف تياغو رودريغيز اللغة العربية بأنها «لغة النور والحوار والمعرفة والنقل».

وأضاف أن اختيار العربية لتكون ضيفة المهرجان «تعني الثقة في قدرة الفنون على إيجاد مساحات للنقاش والتفاهم».

وأشار إلى أنه كذلك «احتفاء باللغة الخامسة في العالم والثانية في فرنسا من حيث عدد المتحدثين بها».

ويتضمن برنامج المهرجان 12 عرضاً أو نشاطاً مرتبطاً باللغة أو التقاليد العربية، ومن بين الفنانين الذين يقدمونها المغربية بشرى ويزغن واللبناني علي شحرور.

محور عمل

وستكون «كوكب الشرق»، المطربة المصرية أم كلثوم التي توفيت قبل 50 عاماً، محور عمل موسيقياً في المهرجان من إخراج اللبناني زيد حمدان، بمشاركة المغنيتين الفرنسية كاميليا جوردانا والفرنسية الجزائرية سعاد ماسي.