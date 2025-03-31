وزارة الثقافة تطلق «مبادرة سفراء القراءة»

اختتمت وزارة الثقافة الشهر الوطني للقراءة 2025، بإطلاق «مبادرة سفراء القراءة» بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وتهدف هذه المبادرة المجتمعية المميزة إلى تعزيز ثقافة القراءة المستدامة من خلال اختيار مجموعة من الشخصيات المؤثرة كنماذج ملهمة وداعمة للقراءة.

وأشار مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إلى أن الوزارة تحرص دائماً على التجديد والابتكار في مجال القراءة بالتركيز على تصميم وتنفيذ مبادرات إبداعية مستدامة، تدعم جهود الدولة بتشجيع ممارسة القراءة بين أفراد المجتمع، وترسخها كأداة للتقدم والتطور المستدام.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى عبر المبادرة إلى صناعة القدوات المجتمعية الملهمة بمجال تكريس ثقافة القراءة.

وستقوم الوزارة والمجلس والمؤسسة الاتحادية للشباب بتقديم الدعم اللازم للترويج لسفراء القراءة وإبراز جهودهم ومبادراتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحة ومنح المساحات الإبداعية لسفراء القراءة في المكتبات والمراكز الثقافية التابعة للوزارة، من أجل تمكينهم من تنفيذ مبادراتهم ونقل تجاربهم لتعزيز ثقافة القراءة، وعقد ملتقى سنوي.

وقد شملت الدورة الأولى من المبادرة السفراء من فئة الكتّاب والرواد: الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والكاتب والشاعر الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وأسماء صدّيق المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي، والدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والكاتب والروائي محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، والكاتب والباحث فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والكاتبة ميثاء الخياط، مؤلفة ورسامة قاص عالمية ومدربة في أدب الطفل واليافعين.

وعن فئة المتطوعين: هاشم الوالي، مدرب وكاتب صانع محتوى اجتماعي، وفاطمة الحمادي، مدرب معتمد ورئيس فريق «الظفرة تستاهل» التطوعي.

وعن فئة الشباب، تم اختيار: شرينة السويدي عضو مجلس أبوظبي للشباب، هزاع الشحي عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، حمد مطر عضو مجلس دبي للشباب، يعقوب البلوشي عضو مجلس الشارقة للشباب، محمد علي آل علي عضو مجلس أم القيوين للشباب، ناصر خالد الهرمودي عضو مجلس عجمان للشباب، محمد عبدالله العبدولي عضو مجلس الفجيرة للشباب، والطالبة آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي لعام 2023 على مستوى دولة الإمارات، والطالب أحمد فيصل علي بطل تحدي القراءة العربي لعام 2024 على مستوى دولة الإمارات.

وعن فئة الأطفال، ضمت القائمة عدداً من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، منهم: الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخة شمسة بنت فيصل المعلا، وخالد بن حسين الحمادي، وسالم بن محمد بن حم العامري.

وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان عن سعادتها بالانضمام إلى مبادرة سفراء القراءة، مؤكدة أن علاقتها بالقراءة بدأت منذ الصغر بفضل والدها المغفور له الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

وأوضحت أن القراءة الناقدة والتفاعلية أسهمت في تطوير فكرها وإبداعها، مشددة على دور الأفراد في ترسيخ القراءة كسلوك طبيعي ومجتمعي لبناء مجتمع المعرفة والابتكار. كما ثمنت جهود وزارة الثقافة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة عبر تعزيز البناء الثقافي والفكري للأجيال القادمة.

وأشار الكاتب والشاعر الدكتور سلطان العميمي إلى أن القراءة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو هواية، بل أصبحت إحدى أهم الركائز الأساسية في بناء الإنسان الواعي والمدرك لقيمة العلم والثقافة.