مكتبة محمد بن راشد في أبريل.. أدب وسينما

ينتظر الجمهور في مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أبريل المقبل، رحلة من الإبداع الأدبي والفني والسينمائي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية وورش العمل والجلسات الحوارية الثرية، بالإضافة إلى عدة عروض سينمائية وموسيقية رائعة، بمشاركة نخبة من الكُتَّاب والمبدعين والفنانين من حول العالم؛ وذلك ضمن برنامج حافل يحتفي بالتراث الثقافي العالمي والهوية والمورث الثقافي العربي والإماراتي.

وتنطلق الفعاليات بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، حيث يقدم المخرج والمؤلف الإماراتي مرعي الحليان ورشة تفاعلية تستكشف أسس التأليف المسرحي، بدءاً من بناء الفكرة وتطوير الحبكة وصولاً إلى تشكيل الشخصيات وصياغة الحوار، بهدف تحويل الأفكار إلى نصوص حية مهيأة للعرض على خشبة المسرح.

وتتناول الورشة كيفية بناء الفكرة المسرحية وتطويرها إلى حبكة متماسكة، وصياغة الشخصيات بعمق نفسي ودور درامي واضح، بالإضافة إلى فن الحوار المسرحي ودوره في التعبير عن الشخصيات وتحريك الأحداث. وتركز الورشة على بنية النص المسرحي من المشهد الأول إلى الذروة والخاتمة، وتوظيف الرمزية والصورة المسرحية لإثراء النص.

وتواصل مكتبة محمد بن راشد رحلتها في استكشاف روائع الأدب العالمي، حيث تنظم جلسة حوارية لمناقشة كتاب «التاريخ الصيني في دبي»، بمشاركة مجموعة من الكُتَّاب الصينيين المقيمين في دولة الإمارات. واحتفاءً باليوم العالمي للتراث، تُنظم المكتبة فعالية مميزة لتسليط الضوء على عدد من عناصر التراث اللامادي المعتمد من منظمة اليونيسكو، والتي تتضمن عروضاً فنية وموسيقية، بالإضافة إلى ورش عمل للصناعات التقليدية، ومعارض فنية تراثية.

وضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، تقدم المكتبة ورشة عمل احترافية لطلبة الجامعات. كما تقام ورشة عمل حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات التدريب والتطوير، ومحاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى» لصانعة المحتوى رواء الجلاد. وتتضمن الفعاليات ورشة TOT (تدريب المدربين) بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتقدم المكتبة بالتعاون مع شركة «سينيوليو» ليلة جديدة من ليالي سينيوليو السينمائية تعرض خلالها أربعة أفلام قصيرة من أستراليا والبرازيل وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، تشمل «أڤالونز» (2011) للمخرج كارلوس إدواردو نوجويرا، و«رابط الأحلام» (2024) للمخرج كالاني جاكون، و«الحياة باللون الوردي كما في الأفلام» (2013) للمخرج كريستوف صابر، و«لوسيا، قبل وبعد» (2016) للمخرجة أنو ڤاليا.

كما تقيم المكتبة أمسية حوارية شعرية تخليداً لذكرى شاعر الحب والهوى «بشارة الخوري» الملقب بالأخطل الصغير، مع حفل فني غنائي، يُحييه كل من حلا طراد وريان جريرة، ويقدمان من خلاله مجموعة من روائع الأخطل الصغير التي خلدتها أصوات عمالقة الطرب العربي.

وتختتم المكتبة فعالياتها لشهر أبريل بالمشاركة في الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2025.