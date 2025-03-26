أسبوع السّركال للفنون ينطلق 13 أبريل بعنوان «خيوط حرَّة»

ينطلق أسبوع السّركال للفنون تحت عنوان «خيوط حرَّة» من 13 حتى 20 أبريل المقبل.

ويُقدّم الأسبوع جُملةً من المعارض، والحوارات، والتّكليفات الفنِّيَّة العامَّة الّتي تتحدَّى السّرديَّات الأحاديَّة وتخلق مساحةً للتعدُّديَّة، والتّمازج.

ويحتضن أسبوع السّركال للفنون، معرضاً فردياً للفنان عمران قريشي بالتّعاون مع القيّمة ندى رضا بعنوان «نقاط التّلاشي»، وذلك في مبنى كونكريت في السركال أفنيو. ويضم الأسبوع تكليفين عامَّين للفنّانتين نجوم الغانم وشيلبا غوبتا، بالتّعاون مع القيّمة فاتوش أُوسْتِك.

كما يقدم الأسبوع 15 معرضاً جديداً أبرزها معرِض في جاليري إيفي يُثير نقاشات نقديّة تتقاطع فيها المشاهد الفنيّة من جنوبي آسيا، والشّرق الأوسط، وأفريقيا.

ويزخر برنامج الأسبوع بالعديد من الحوارات الفنية، والورش الإبداعيَّة، والعروض السّينمائيَّة، والجولات التّأمليَّة، إلى جانب استوديوهات الفنَّانات والفنَانين المفتوحة للزوّار طيلة أيّام الحدث.

ويجمع أسبوع السّركال للفنون في هذه الدّورة أعمالاً لفنّانين وفنّانات من الشّرق الأوسط، وشمالي أفريقيا، وجنوبي آسيا، وأمريكا اللّاتينيّة.

ويستهلّ جاليري «إيفي» أسبوع السّركال للفنون بافتتاح معرِض «أنا التّربة .. دموعي الماء» للفنَّانة الكوبيّة ماريا ماغدالينا، الّتي تُبحر أعمالها في ثيمات الهجرة، وميراث الذّاكرة، والطّبيعة.