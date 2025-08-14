«مخيم الراوي الصيفي» يختتم فعالياته



اختتم معهد الشارقة للتراث، اليوم، فعاليات «مخيم الراوي الصيفي 2025»، التي أقيمت في مركز التراث العربي بالمدينة الجامعية، بمشاركة واسعة من الأطفال، وسط أجواء احتفالية جمعت بين التعلم والإبداع.

وتضمن اليوم الختامي ورشاً تفاعلية هدفت إلى غرس قيم العناية والنمو، وتم تكريم الأطفال المشاركين بمنحهم «وسام المستكشف»، حيث قام أبو بكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، بتسليم الأوسمة للأطفال تقديراً لمشاركتهم الفاعلة.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بنجاح الدورة الرابعة من المخيم، مؤكداً أن البرنامج شكّل منصة غنية لتعريف الأطفال بالتراث الإماراتي والحكاية الشعبية.

وأشارت عائشة الحصان الشامسي، مديرة مركز التراث العربي، إلى أن هذا البرنامج أسهم في بناء جيل من «الرواة الصغار» القادرين على حمل إرث الإمارات نحو المستقبل بروح نابضة بالحياة.