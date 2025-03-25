خلوة لـ «أبوظبي للغة العربية» بمكتبة الإسكندرية

عقد مركز أبوظبي للغة العربية، خلوة ثقافية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، في مقر المكتبة، تحت عنوان «نحو قائمة عربية للكتب الأكثر مبيعاً»، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على النهوض بواقع الثقافة العربية.

استهلت الخلوة بكلمتين للدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وتوزعت محاور الفعالية على جلستين، تضمنت الأولى عرض تجارب عرّف خلالها عبد الرحمن النقبي، مدير إدارة الجوائز الأدبية بالمركز، معنى «قائمة الكتب الأكثر مبيعاً» واستعرض فوائدها.

كما استعرض محمد غنيمة، رئيس وحدة الوثائق بمكتبة الإسكندرية، أبرز المحاولات العربية لإعداد قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، وعرض فهد المنجد، لأبرز التجارب الدولية. وتوزّع المشاركون في الجلسة الثانية على 4 مجموعات عمل. كما ناقشت الخلوة أسئلة محورية.