إعلان الفائزين بـ«جائزة المقال الإماراتي» 14 أبريل

أعلن مجلس أمناء جائزة المقال الإماراتي أن موعد إعلان أسماء الفائزين بالجائزة، سيكون بتاريخ 14 أبريل المقبل، بعد أن أغلق باب الترشيح يوم 16 مارس الحالي، حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من مئة بمقالاتهم التي تجاوزت التوقعات، وفي مدة قصيرة، أي منذ إعلان الجائزة في يناير الماضي، وفي جميع الفروع الستة للجائزة، من المقال الأدبي والفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلمي، لتعكس المشاركة الكبيرة أهمية فن المقال في الدولة.

وأكد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن الإعلان سيكون في مقر نادي دبي للصحافة، وسيتضمن أخباراً جديدة بشأن الدورة المقبلة.

وأضاف أن من شروط الجائزة التي تحمل كل فرع فيها مبلغ 10 آلاف درهم للفائز، ألا يتجاوز المقال 2000 كلمة، وألا يقل عن 1000 كلمة، وأن تكون المشاركة في فرع واحد خلال الدورة الواحدة، ومن أهم الشروط ألا يستعين الكاتب بالذكاء الاصطناعي في الكتابة.

الجدير بالذكر أن مؤسس الجائزة هو الأديب عبدالغفار حسين وهو كاتب إماراتي مخضرم، له العديد من المؤلفات المتنوعة، ويترأس عدداً من المؤسسات الثقافية والاجتماعية، من بينها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجمعية حقوق الإنسان.

أما د. عبدالخالق عبدالله، رئيس مجلس الأمناء، فهو أستاذ علوم سياسة، حاصل على الدكتوراه من جامعة جورج تاون في واشنطن، ومؤلف كتاب لحظة في التاريخ العربي المعاصر.

بالإضافة إلى مجلس الأمناء د. سليمان الجاسم، وريم الكمالي، وجمال الشحي، ود. مريم الهاشمي، وميرة الجناحي.

هذا وتمنح الجائزة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمن يطرح موضوعاً مبتكراً في كل فرع، متبعاً شروط الأصالة والعمق والفكرة الجيدة، وكل ما يتعلق بتطلعات الدولة في المجالات الستة، وهذا وقد تم إرسال المقالات إلى المحكمين، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المؤتمر الصحافي بنادي دبي للصحافة يوم الاثنين الموافق 14 أبريل.