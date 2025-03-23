حاتم البطيوي أميناً عاماً جديداً لمؤسسة منتدى أصيلة في المغرب



انتخب مساء السبت، الكاتب الصحافي المغربي حاتم البطيوي، أميناً عاماً لمؤسسة منتدى أصيلة، خلفاً لمؤسسها ومبدع موسم أصيلة الثقافي الدولي على مدى 45 عاماً وزير الخارجية المغربي الأسبق محمد بن عيسى الذي وافته المنية يوم 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدتها المؤسسة في قاعة مسرح مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في المنطقة القديمة بمدينة أصيلة، وخصصتها لانتخاب أمين عام جديد لها.

وكان أعضاء المؤسسة قد عبروا خلال الاجتماع عن خالص شكرهم وامتنانهم للعاهل المغربي الملك محمد السادس على رسالة التعزية التي بعث بها إلى عائلة الفقيد محمد بن عيسى، والتي كان لها الأثر الكبير عليهم وعلى أعضاء المؤسسة وسكان المدينة.

وتناول المجتمعون الاستعدادات لموسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والأربعين الذي سينظم هذه السنة على ثلاث دورات:

-دورة ربيعية تخصص للفنون التشكيلية، وذلك من 5 إلى 20 أبريل المقبل، وتشمل معارض وورشات فنية يشارك فيها فنانون من المغرب والخارج.

- دورة صيفية تخصص لورشة الجداريات والمزمع تنظيمها من 29 يونيو إلى 6 يوليو. كما تحتضن هذه الدورة مشغل مواهب الموسم ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل.

-دورة خريفية خاصة بالندوات وتنظم من 19 سبتمبر إلى 10 أكتوبر. وسيتم الإعلان لاحقاً عن البرنامج العام للموسم الثقافي السادس والأربعين.

نبذة

حاتم البطيوي من مواليد أصيلة في 18 يونيو 1966، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بها، وهو حاصل على إجازة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط عام 1989.

وكان البطيوي قد انخرط في عضوية جمعية المحيط الثقافية منذ عام 1979، وهي الجمعية التي أصبح اسمها لاحقاً مؤسسة منتدى أصيلة، قبل أن يصبح مكلفاً بالعلاقات مع الإعلام في المؤسسة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تدبير الفعاليات الثقافية والفنية للموسم.

عمل البطيوي في عدد من كبريات الصحف العربية.

وحصل في العام 2014 على وسام رفيع من الملك محمد السادس، هو وسام «المكافأة الوطنية من درجة ضابط».

وصدر لحاتم البطيوي كتاب «نصف قرن تحت مجهر السياسة»، وهو عبارة عن مذكرات الأستاذ عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل الحسن الثاني، رحمه الله.