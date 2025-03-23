روايات «القائمة القصيرة» على أجندة «حديث المكتبات»

تناقش مبادرة «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، خلال أبريل المقبل، روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، وتنظم جلسات في التحرير الأدبي اللغوي للأعمال الأدبية.

يأتي ذلك في سياق سلسلة من الجلسات النقاشية والورش لرواد مكتباتها العامة، تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، الهادفة إلى مد جسور التواصل بين المبدعين وجمهورهم، وتعزيز مساهماتهم في إثراء مشهد دبي الثقافي، ما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويتضمن برنامج «حديث المكتبات» جلسة «التحرير الأدبي.. ضرورة أم رفاهية؟»، التي تقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 11 أبريل المقبل، وتتناول أهمية التحرير الأدبي ودوره في تحسين النصوص الأدبية، وضمان وصولها للقارئ بأعلى جودة. يشارك في الجلسة، التي تديرها الكاتبة صالحة عبيد، كل من: الكاتب والمحرر محمد ربيع، والمترجمة يارا المصري، والشاعر والمترجم أحمد العلي، الذين يستعرضون وجهات نظرهم وتجاربهم المتنوعة في الكتابة والترجمة والتحرير.

ويقدم محمد ربيع خلال الفترة من 12 حتى 14 أبريل المقبل ورشة عمل «التحرير اللغوي للأعمال الأدبية»، ويناقش فيها أهمية تزويد المحررين في دور النشر بما يحتاجونه من أدوات ومعرفة لمساعدتهم في تحرير الإصدارات الأدبية وتقديمها بجودة عالية تُلبّي تطلعات كل من الكاتب والقارئ.

ويحتضن متحف الاتحاد في 20 أبريل المقبل فعاليات النسخة الخامسة من «اليوم التفاعلي للأندية القرائية»، التي تنظمها مجموعة من الأندية القرائية الرائدة في الدولة، بهدف توفير بيئة إبداعية تفاعلية تجمع عشاق الأدب والمهتمين بالأعمال الروائية العربية، وتعزيز القراءة الجماعية، وتشجيع النقد البنّاء والتحليل الأدبي، إضافة إلى توفير فرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية العامة والخاصة لدعم تطوير العمل الثقافي المحلي.

ويشهد اليوم التفاعلي مناقشة روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، التي تضم روايات: «دانشمند» للكاتب أحمد فال الدين، و«وادي الفراشات» للكاتب أزهر جرجيس، و«المسيح الأندلسي» للكاتب تيسير خلف، و«ميثاق النساء» للكاتبة حنين الصايغ، و«صلاة القلق»، للروائي محمد سمير ندا، و«ملمس الضوء» للكاتبة نادية النجار.