ناصر عراق: الساحة الثقافية الإماراتية متطورة

أكد الروائي والفنان التشكيلي والصحافي ناصر عراق، أن الساحة الثقافية الإماراتية متحركة ومتطورة، وعلى تماس دائم مع التطورات الثقافية العالمية، وهي مساهمة بشكل مباشر في المشهد الثقافي العربي.

ولفت عراق إلى أن البيئة الإبداعية التي توفرها الإمارات، أتاحت له أن يحتك بالكثير من المبدعين والمثقفين الإماراتيين والعرب، وأن يعزز إنتاجه الإبداعي على غير صعيد.

جاء ذلك، خلال الأمسية التكريمية التي نظمها النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، للروائي، الذي يغادر الإمارات بعد عقود من العمل الثقافي والإنتاج الأدبي.

وشكر ناصر عراق النادي الثقافي العربي، على مبادرته التكريمية، معبّراً عن امتنانه للإمارات، التي وجد فيها الجو الملائم للعمل الثقافي والإبداعي، ما شجعه على العطاء المستمر، وتطورت فيه مهاراته الإبداعية، عن طريق الاحتكاك المباشر بالمثقفين الإماراتيين والعرب.

وعبر عراق عن سعادته بفرصة الاحتكاك بأغلب المثقفين الإماراتيين، وخاصة كبار المبدعين منهم، واصفاً الساحة الثقافية الإماراتية، بأنها ساحة متحركة ومتطورة، وعلى تماس دائم مع التطورات الثقافية العالمية، وهي مساهمة بشكل مباشر في المشهد الثقافي العربي.