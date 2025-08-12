السجن 5 سنوات لمهرب 850 سلحفاء إلى هونغ كونغ

يواجه رجل صيني عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب محاولته تهريب أنواع محمية من السلاحف تزيد قيمتها عن مليون دولار من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ.

وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين،وأقرّ وي تشيانغ لين في نيويورك بذنبه في تصدير أكثر من 220 طردا تحتوي على نحو 850 سلحفاة.

وأوضحت وزارة العدل أن السلاحف الحية كانت ملفوفة في جوارب، وأن الصناديق كانت تحمل ملصقا يفيد بأنها تحتوي على "ألعاب بلاستيكية على شكل حيوانات".

وأضافت في بيان أن السلاحف التي تُقدر قيمتها السوقية بـ1,4 مليون دولار، صادرتها السلطات خلال عملية تفتيش حدودية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الأنواع ذات النقوش الملونة "ذات قيمة عالية في سوق الحيوانات الأليفة المحلية والدولية، وتحديدا في الصين وهونغ كونغ".

وهذه الحيوانات محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES).

وحُدّد تاريخ 23 ديسمبر للنطق بالحكم، وتتمثل أقصى عقوبة بالسجن لخمس سنوات، والإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار