أمسية «الفن الإماراتي» الرمضانية تناقش أهمية المتاحف

اجتمع العديد من أصحاب المتاحف الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الفنانين والفنانات والمهتمين بالتراث في متحف الفن الإماراتي في دبي، في أمسية رمضانية متميزة. وذلك بدعوة من الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي. افتتحت الأمسية الدكتورة رفيعة غباش بحديث عن المتاحف الخاصة وقصة تأسيس متحف الفن الإماراتي.

ثم تطرق المهندس رشاد بوخش نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف، إلى المتاحف الخاصة في دولة الإمارات وتنوعها وأهميتها، حيث بلغ عددها 140 متحفاً خاصاً في مختلف إمارات الدولة.

وهي متنوعة بين التراثية والشخصية والطبيعية والمتخصصة، مثل متحف المرأة، ومتحف القهوة، ومتحف الخنجر. وقامت الدكتورة رفيعة غباش، بجولة مع الضيوف في أجنحة متحف الفن الإماراتي التي تضم العشرات من اللوحات والأعمال الفنية لفنانين من الإمارات من أجيال مختلفة. ثم شارك الحضور في جلسة حوارية بعنوان: «المتاحف الخاصة شغف لا حدود له»، حيث شرح كل صاحب متحف قصة تأسيس متحفه، وأقسامه، ونشاطاته، وهمومه، وتطلعاته.