أناشيد دينية تصدح في «العويس الثقافية»

في أجواء رمضانية عابقة بالجمال صدح صوت المنشد مصطفى حمدو وفرقته في حفل لمؤسسة سلطان بن علي العويس، أول من أمس، وهم ينشدون تواشيح وابتهالات دينية حملت اسم (نفحات رمضانية)، حيث تنوعت المقامات وتداخلت النغمات لتشكل طيلة 90 دقيقة سمفونية تراثية مليئة بالعذوبة والشجن.

حضر الحفل عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء، وجمهور كبير من المهتمين والمتابعين وأصدقاء المؤسسة.

توزعت مقاطع الأمسية بين مختلف المقامات الموسيقية التي تتوافق مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث أدى المنشد مصطفى حمدو مجموعة من التواشيح بصوت أخاذ تردد في سماء مسرح العويس، ولاقى إحسان الحاضرين وحلق بهم إلى عالم من السحر، وراحوا يرددون معه ما خزنته الذاكرة في وجدانهم من مقطوعات دافئة مليئة بالحنين إلى أيام مضت، فيها الشجن والدفء والعذوبة. وقدمت الفرقة خلال أمسيتها وصلات من مقام الحجاز والراست والعجم والبيات والنهاوند والسيكاه. وفي ختام الحفل قدم عبدالحميد أحمد الشكر للفرقة، وتمنى لهم المزيد من النجاح.