مهرجان الشارقة القرائي للطفل ينطلق 23 أبريل

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن موعد انطلاق الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والتي ستُقام خلال الفترة من 23 أبريل حتى 4 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث يقدم المهرجان مجموعة واسعة من الإصدارات الجديدة المخصصة للأطفال واليافعين، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات التفاعلية، والعروض المسرحية والفنية، والأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تستمر على مدار 12 يوماً.

ويحفل المهرجان هذا العام بسلسلة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف تطوير مهارات الأطفال واليافعين، وتنمية مواهبهم الإبداعية، وتوسيع آفاقهم الفكرية والمعرفية. كما يستضيف مجموعة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين في أدب الطفل، الذين يشاركون في جلسات نقاشية وقرائية، وحفلات توقيع الكتب.

ويشهد المهرجان تكريم الفائزين بعدد من الجوائز الأدبية والفنية المتعلقة بأدب الأطفال، من بينها «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية»، والتي تحتفي بالمواهب المتميزة في مجال أدب الطفل، وتكرّم الكتّاب والرسامين والناشرين المبدعين الذين يسهمون في الارتقاء بهذا المجال.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، «تؤمن الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بأن الكتاب هو العنصر الفاعل في تكوين الطفل وتطوير إبداعه، وبأن المعرفة هي حجر الأساس في بناء جيل قادر على استشراف المستقبل. ومن هذا الإيمان الراسخ، يأتي اهتمام الإمارة المستمر بالطفل وثقافته،».

وأضاف: «في كل عام، توجه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بدراسة أجندة المهرجان وتطويرها، بما يواكب متطلبات العصر، ويضمن تقديم تجربة ثقافية ثرية ومتجددة للأطفال واليافعين؛ بما يعزز مكانة المهرجان بوصفه امتداداً لمشروع الشارقة الثقافي وجزءاً من النهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

بدورها، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: «يركز المهرجان على تقديم فعاليات وورش عمل مصممة بعناية لتلبية احتياجات الأطفال واليافعين، حيث تجمع بين التعلم والترفيه في بيئة تفاعلية تشجع على الاكتشاف وتنمية المهارات. وتعتمد على تنوع الأنشطة».