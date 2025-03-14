«نحو عمارة خضراء».. جماليات واستدامة

صدر مؤخراً عن مؤسسة زايد الدولية للبيئة كتاب «نحو عمارة خضراء كامتداد للعمارة التراثية في مجتمعاتنا»، للمؤلف والمهندس المصري الدكتور محمد عباس.

البيئة

يسلط الكتاب الضوء على العمارة الحديثة المتوافقة مع البيئة ومفردات العمارة التراثية والتي أيضاً حرصت على التوافق البيئي. ويتطرق الكتاب إلى المعمار العربي بشكل عام وجمالياته. ويناقش ضرورة الرجوع إلى العمارة التراثية من أجل الحفاظ عليها وتطويرها ومن ثم دمجها بالمعمار المعاصر.

خبير

يذكر أن الدكتور محمد عباس يحمل دكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعه القاهرة، ويعد خبيراً في العمارة البيئية والتشريعات البنائية وله العديد من الإسهامات الصحفية والنقدية عن العمارة في العديد من الصحف العربية وله مؤلفان في مجال العمارة البيئية وكلاهما من مؤسسة زايد الدولية للبيئة وكان الأول بعنوان (جدلية الحداثة والبيئة في عمارة أبوظبي).