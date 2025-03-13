الهارب الكوني .. ناسا تكتشف جسماً مجهولاً ينطلق بسرعة مليون ميل في الساعة

رصد علماء فلك من وكالة ناسا، بالتعاون مع علماء مدنيين، جسمًا سماويًا غريبًا يتحرك بسرعة هائلة تصل إلى مليون ميل في الساعة، أُطلق على هذا الجسم اسم CWISE J1249، وهو ليس فقط خارج مجرته الأصلية، بل يتجه أيضًا نحو مجرة درب التبانة، تُعد مثل هذه السرعات نادرة جدًا بالنسبة للأجسام التي تتحرك داخل المجرة.

كيف تم اكتشاف هذا الجسم؟

لعبت جهود العلماء المدنيين دورًا محوريًا في هذا الاكتشاف، حيث يعمل هؤلاء المتطوعون على تحليل البيانات الفلكية والمساعدة في اكتشاف الأجرام السماوية الغريبة، أثناء مشاركتهم في مشروع "عوالم الفناء الخلفي: الكوكب التاسع" التابع لناسا، لاحظ المتطوعون مارتن كاباتنيك، توماس ب. بيكل، ودان كاسيلدن جسمًا خافتًا في صور التقطها تلسكوب وايز.

بعد عمليات رصد إضافية، تأكدوا من أن الجسم، الذي أُطلق عليه لاحقًا اسم CWISE J124909.08+362116.0، يتحرك بسرعة مذهلة تصل إلى مليون ميل في الساعة.

ما هو CWISE J1249؟

في البداية، اعتقد الباحثون أن الجسم قد يكون كوكبًا أو نوعًا من النجوم، لكن التحليلات اللاحقة أظهرت أنه قزم بني، وهو نوع من الأجرام السماوية التي تكون أصغر من أن تدعم الاندماج النووي مثل النجوم، ولكنها أكبر من أن تُصنف ككواكب.

يُعتبر CWISE J1249 واحدًا من حوالي 4000 نجم تم اكتشافها من خلال مشروع "عوالم الفناء الخلفي"، لكنه يتميز بكونه الوحيد الذي يتحرك بهذه السرعة الهائلة خارج مجرته.

وفقًا لمرصد WM Keck في هاواي، يحتوي هذا القزم البني على نسبة أقل من الحديد والمعادن الأخرى مقارنة بالنجوم والأقزام البنية الأخرى، مما يجعله أكثر غرابة.

لماذا يتحرك بهذه السرعة؟

يعتقد العلماء أن سرعة CWISE J1249 الهائلة قد تكون نتيجة انفجار في نظام ثنائي كان جزءًا منه. يُرجح أن الجسم كان مرتبطًا بقزم أبيض، وبعد انفجار هذا القزم الأبيض، تلقى CWISE J1249 دفعة هائلة من الطاقة جعلته ينطلق بهذه السرعة الكبيرة. تُعرف هذه الظاهرة باسم "الركل الديناميكي"، حيث تدفع قوة الجاذبية الهائلة الناتجة عن الانفجار الأجسام إلى الفضاء بسرعات عالية.

إلى أين يتجه؟

حاليًا، يبدو أن CWISE J1249 يتجه نحو مجرة درب التبانة، لكن العلماء ما زالوا يحسبون مساره بدقة. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذا الجسم لا يشكل أي خطر على مجرتنا أو كوكب الأرض.

أهمية الاكتشاف وآفاق المستقبل

يُعد هذا الاكتشاف دليلًا على أن الكون لا يزال مليئًا بالأسرار والأجسام الغريبة التي تنتظر الكشف عنها. مع تطور التكنولوجيا الفلكية، يتوقع العلماء المزيد من الاكتشافات المماثلة التي قد تعيد تشكيل فهمنا للكون. ستواصل ناسا وشركاؤها مراقبة CWISE J1249 لدراسة خصائصه وتحديد ما إذا كان له أي أجسام مرافقة.

يُظهر هذا الاكتشاف أيضًا أهمية التعاون بين العلماء المحترفين والمدنيين في تحقيق إنجازات علمية كبيرة. يُعد CWISE J1249 مثالًا على كيف يمكن للجهود الجماعية أن تساهم في توسيع آفاق معرفتنا بالفضاء والظواهر الكونية الغامضة.