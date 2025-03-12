«حديث المكتبات» في دبي.. جسور ثقافية

سلسلة من الجلسات النقاشية والورش تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتباتها العامة، وذلك ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، الهادفة إلى مد جسور التواصل بين المبدعين وجمهورهم، وتعزيز مساهماتهم في إثراء مشهد دبي الثقافي، ما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وسيتضمن برنامج «حديث المكتبات» أمسية «ليلة الشعر» التي ستنظمها الهيئة في 14 مارس الجاري احتفاءً باليوم العالمي للشعر، بمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

كما ستشمل أجندة المبادرة، جلسة «التحرير الأدبي.. ضرورة أم رفاهية» التي ستقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 11 أبريل المقبل، وستتناول أهمية التحرير الأدبي ودوره في تحسين النصوص الأدبية، وضمان وصولها للقارئ بأعلى جودة.

وسيحتضن متحف الاتحاد في 20 أبريل المقبل، فعاليات النسخة الخامسة من «اليوم التفاعلي للأندية القرائية» التي تنظمها مجموعة من الأندية القرائية الرائدة في الدولة، بهدف توفير بيئة إبداعية تفاعلية تجمع عشاق الأدب والمهتمين بالأعمال الروائية العربية، وتعزيز القراءة الجماعية وتشجيع النقد البناء والتحليل الأدبي.