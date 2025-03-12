ندوة الثقافة والعلوم تضيء جماليات المساجد في العالم

نظمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي أمسية رمضانية ضمت معرضاً فوتوغرافياً وإنشاداً ومحاضرة عن مساجد العالم. حضر الأمسية بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس الإدارة ود. صلاح القاسم المدير الإداري ود. محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ود. رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة بدبي، ود. سعيد حارب ود. مريم لوتاه، والمهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، ونخبة من المهتمين.

استهلت الأمسية بجولة في المعرض الذي ضم حوالي 80 صورة لمساجد من مختلف أنحاء العالم ما بين دول عربية وآسيوية وأوروبية وغيرها، وتميزت الأعمال المشاركة بعمق الرؤية والإبداع واقتناص اللحظة وشارك في المعرض المصور السعودي خالد خضر (مصور الحرمين) ويشتهر بصوره الحصرية والرسمية للعائلة المالكة بالسعودية، والمصور السوري عماد الدين علاء الدين، الحاصل على عديد من الجوائز، والمصورة السورية فاتن هيثم الحاج الحاصلة على بكالوريوس الإعلام وحاصلة على جائزة حمدان بن محمد للتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى باقة من اللوحات المصورة في أرشيف مجلة حروف عربية.

وعقب المعرض التقى المنشدان السوريان باسل مصطفى، ومحمد ديب حوا العيس حيث قدما لحظات روحانية رمضانية بكلمات تبعث الطمأنينة والسكينة في قلوب الحاضرين وكان مطلع الأنشودة الأولى: روِّح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبرّ والإحسان. وتلاها أنشودة دمشقية أصيلة يتم إنشادها في كل عام مطلعها: رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما.

وأكد بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، حرص الندوة على التفاعل مع أجواء هذا الشهر الكريم وروحانياته، والذي تمثل المساجد ركناً أصيلاً في العلوم والثقافة والإسلامية حيث يتجلى فيها الإنسان ويعيش ويتعايش معها ما يبعث السكينة والصفاء لنفس الإنسان.

وأشار المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، إلى أن أكبر مساجد العالم هو المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، ومسجد الملك فيصل في باكستان، كما يعتبر مسجد الشيخ زايد في أبوظبي ضمن أكبر المساجد مساحة. ولفت بوخش إلى أن مساجد العالم ليست مجرد هندسة معمارية وتصاميم بديعة، ولكنها قصص حضارات وتاريخ أمم وتجليات الإيمان عبر العصور.