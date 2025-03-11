«تريندز» يفتتح مكتبه الافتراضي في المملكة المتحدة

افتتح مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة كامبريدج.

وقدم وفد المركز الذي يقوم بجولة بحثية في العاصمة البريطانية لندن، في جلسة افتتاح المكتب، عرضاً حول رؤية «تريندز» وأهدافه من افتتاح المكتب الافتراضي، مؤكداً دوره المهم في تعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، واستعرض مع المسؤولين في جامعة كامبريدج دور وأهمية مراكز الفكر والبحث العلمي وأهمية تكامل الأدوار بينها وبين المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في خدمة العمل البحثي وفهم الأحداث واستشرافها، إضافة إلى العديد من القضايا العالمية ذات الصلة بالمستقبل واستشرافه.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إن المركز يهدف من افتتاح مكتبه الافتراضي في كامبريدج بالمملكة المتحدة إلى توسيع نطاق حضوره الدولي وتعزيز مكانته كمركز فكر رائد على المستوى العالمي، وتعزيز تعاونه البحثي والأكاديمي مع المؤسسات البحثية والأكاديمية البريطانية، في المجالات المختلفة، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومكافحة التطرف، والاستفادة من الخبرات الفكرية الموجودة في جامعة كامبريدج، وفي المؤسسات البحثية والأكاديمية البريطانية، بما يسهم في تقوية وتنوع نتاجه الفكري، وبناء مزيد من الشراكات البحثية التي تعزز مكانته باعتباره جسراً للحوار الثقافي العالمي ووجهة استشارية عالمية.

وأضاف أن «تريندز» يسعى من خلال مكتبه إلى دعم الباحثين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتفاعل البناء مع المؤسسات البحثية والأكاديمية المرموقة، موضحاً أن هذا المكتب يأتي ضمن رؤية المركز البحثية وسعيه ليكون جسراً معرفياً عالمياً، لافتاً إلى أنه سيكون داعماً للمقر الرئيسي في أبوظبي بالبحوث والدراسات والتقارير العلمية، إضافة إلى التواصل مع الكوادر العلمية ومراكز الفكر والبحث في بريطانيا.

من جانبها، قالت سارة محمد، مديرة مكتب «تريندز» في كامبريدج، بالمملكة المتحدة، إن افتتاح المكتب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين المركز وجامعة كامبريدج، موضحة أن المكتب يهدف إلى بناء روابط أقوى على المستوى العالمي بين مكاتب تريندز الدولية، ويسعى إلى الاستفادة من منظومة كامبريدج الأكاديمية والعلمية لتنظيم ورش عمل متخصصة، وندوات يقودها خبراء، ورعاية مسابقات «هاكاثون» تركز على التحديات الحقيقية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لحل هذه التحديات وإلهام الأجيال المقبلة.

بدوره، ألقى البروفيسور تيم مينشال، أستاذ جون سي تايلور للابتكار ورئيس معهد التصنيع، في جامعة كامبريدج، كلمة رحب فيها بالتعاون مع «تريندز»، وتطرق إلى دور المعهد في تعزيز أبحاث التصنيع ودعم الابتكار، مشدداً على أهمية التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الفكرية.

وتم على هامش افتتاح المكتب تبادل الإصدارات بين مركز «تريندز» وجامعة كامبريدج البريطانية؛ إذ أهدى المركز مكتبة الجامعة مجموعة متميزة من إصداراته البحثية بعدة لغات، تتصل بالذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة، إضافة إلى مجموعة من كتب موسوعة جماعة الإخوان المسلمين.