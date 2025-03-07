«اتحاد كتّاب الإمارات» يناقش مشاركاته الخارجية

ناقش مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اجتماع الجمعية العمومية، والمشاركات الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي، الذي عقد عن بُعد، برئاسة الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من: شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة مديرة فرع أبوظبي، وشيخة المطيري، أمينة السر العام، والدكتورة عائشة الشامسي، مسؤولة النشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، ومريم الزرعوني، المسؤولة الثقافية، ومحسن سليمان، المدير المالي.